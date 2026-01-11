Foros

Un relato de misterio: el soplo que mi abuelo guardó toda su vida

Doña Rufina limpió al niño con agua tibia y le sopló tres veces sobre el pecho. ‘Para que el alma se acomode’, murmuró. Le cortó el cordón, lo amarró con hilo rojo, lo envolvió y lo puso junto a su madre

Por Jurgen Ureña
Ilustración de José Pablo Ureña
Salió al corredor y lo vio: un hombre de blanco, empapado, bajo la lluvia. No se le veía el rostro. Dijo que buscaba abrigo, que el río se había salido y no encontraba el camino. (Ilustración de José Pablo Ureña/Ilustración de José Pablo Ureña)







Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

