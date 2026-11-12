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UCR canceló taller sobre autismo y microbioma que generó cuestionamientos y prepara una nueva iniciativa

Alergias, epilepsia, trastornos del sueño, dificultades gastrointestinales o problemas nutricionales son condiciones de salud que pueden coexistir con el autismo

Cerebro y aparato digestivo
El estudio del eje intestino-cerebro es un campo científico establecido, con publicaciones revisadas por pares en universidades de todo el mundo. Imagen: Shutterstock

Alfonso García Piñeres y Rebeca Campos Sánchez