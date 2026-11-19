Soplaba el fresco de la época decembrina. Con anticipación, mamá anunció que, acompañada de mi hermana Olga Isabel, visitaríamos a nuestra amada tía Rosa, en El Carmen de Cartago. “Apúrense, el trecho es largo y parece que va a llover”, nos dijo.

Rápido dejamos atrás el parque Central, el Mercado Municipal, las calzadas, el trillo bordeado de florecillas cambray, las callecillas de tierra y ripio, las casas de bahareque encaladas y las pintadas de blanco, con zócalos azules y jardines silvestres. También pasamos por la pulpería, donde saboreamos un helado de sirope con chan.

Al llegar a la calle ancha, nos topamos con el muro de piedra que resguardaba la añorada casa colonial. Observar el rincón de siempre en el corredor, engalanado con elementos como la pila encerada, las plantas colgantes de los petatillos, una puerta entreabierta y la banca cargada de historia, fue una estampa que nos motivó a soñar.

Nuestra tía apareció en el umbral con semblante sonriente, resguardada por sus inseparables compañeros: el perro Diamante y el gato Canelo. Lucía su atuendo tradicional y la cabellera de plata, recogida con una peineta de carey. Sentir sus caricias, impregnadas de aquel amor maternal, y aspirar su inconfundible aroma a humo fresco nos hizo felices.

Entramos despacio a la cocina. Todo estaba en su sitio, como antaño. El florero con rosas frescas, en el centro de la mesa, nos cautivó. Al anochecer, después de la bendición de los alimentos y de disfrutar de una deliciosa olla de carne, con hueso y tuétano en su centro, nos fuimos a dormir.

En el cuarto, entre las dos camas tendidas de blanco, había un altar con imaginería religiosa, un candelero encendido con una vela de larga duración, un vaso con agua, devocionarios y una bandera tricolor. Me llamó especialmente la atención la fotografía del doctor Ricardo Moreno Cañas, recordado por su servicio humanitario. Según la creencia, durante la noche bendecía ese líquido para la sanación de los enfermos.

Detrás de la puerta, colgaba un almanaque de don Pedro Nolasco, quien visitó a nuestra tía antes del terremoto del 4 de mayo de 1910 para alertarla sobre aquella catástrofe que causó destrucción y muerte en la población de Cartago. Una vez acostadas, nos persignó y arropó, pero nuestro sueño se vio perturbado por la visita de alguna alma en pena.

La diana, amenizada por el canto de los gallos, el cacareo de las gallinas, el piar de los pajarillos, el maullido de Canelo, los ladridos de Diamante y la voz de mi tía, me despertó. Corrí suavemente la cortina y pude disfrutar de un lindo amanecer cartaginés.

Una vez desayunadas, nos fuimos al solar a recoger frutas, verduras y huevos. Luego los depositamos en el oscuro cuarto donde estaban las máquinas para moler café y maíz, impregnado del aromático olor a especias. Allí también se encontraba el vetusto baúl donde celosamente guardaba la horneada de pan, bizcocho y otras delicias.

Más tarde, ya en la sala, nos explicó la costumbre de confeccionar el portal con un diseño piramidal, utilizando materiales naturales y figuras elaboradas con masa de pan. En la cúspide, colocaba la imagen de la Sagrada Familia, con más de 125 años de antigüedad, que conservo con mucho cariño.

En las demás gradas, distribuía las figuras, los frutos y las verduras de la huerta, así como las bandejas con panecillos y dulces que se servían a los invitados al rezo.

Al sonar las 3 en el viejo reloj, comenzó a procesar el almidón de yuca con el metate y la mano de piedra. Una parte la vendía y la otra la empleaba para engomar las camisas blancas de caballeros como el presidente de la República, don Ricardo Jiménez Oreamuno, quien le pagaba ¢2 por una docena de camisas. Mi padre las entregaba, cuidadosamente apiladas, en su casa, en el centro de Cartago.

Al caer la tarde, nos sentábamos en la banca del corredor para saludar a los agricultores que bajaban de la zona norte de la provincia: algunos a pie, otros en carreta y unos pocos montados a caballo. El inolvidable eco de sus voces pausadas, que expresaban un adiós, Rosa, y de la respuesta de ella –“Adiós, fulano”, “Adiós, zutano”–, todavía resuena en mi memoria.

¡Hasta luego, tía! Vivirás siempre en nuestra mente y en nuestro corazón como una Rosa de cabellera bendita.

espemacesa@hotmail.com

Esperanza María Cerdas Sáenz es periodista y relacionista pública.