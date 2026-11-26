Dar gracias parece un gesto sencillo, pero encierra una de las expresiones más profundas de la condición humana. Reconocer lo recibido, valorar al prójimo y agradecer a Dios son actos que han unido a distintas culturas a lo largo de la historia.

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, es una de las celebraciones que mejor representa ese espíritu. Su origen es norteamericano y existen cinco acontecimientos históricos documentados que respaldan esta afirmación.

Los relatos describen encuentros entre europeos y pobladores originarios, quienes dieron gracias a Dios por las bendiciones recibidas mientras compartían comida y cultura. La fiesta del agradecimiento es, por tanto, una celebración netamente mestiza.

No se trata simplemente de dar gracias por una cosecha abundante. En muchas culturas del mundo existen celebraciones similares que festejan la productividad, la abundancia e incluso el derroche. Sin embargo, el verdadero Día de Acción de Gracias tiene otro significado.

El primer acontecimiento ocurrió el 8 de setiembre de 1565, en San Agustín, Florida, ciudad fundada por don Pedro Menéndez de Avilés y considerada la más antigua de ocupación continua en Estados Unidos.

Para celebrar su fundación, los españoles invitaron a miembros de la nación Timucua a compartir una comida, después de haber celebrado una misa de agradecimiento. El menú incluyó un cocido de cerdo con ajo y garbanzos, vino y galletas de marino. Los pobladores locales aportaron pescado y maíz. Michael V. Gannon, profesor emérito de Historia de la Universidad de Florida, ha defendido esta tesis sobre el primer Thanksgiving.

En Canadá se registraron otros dos episodios. El primero ocurrió el 22 de julio de 1578, cuando el explorador inglés Martin Frobisher celebró con su tripulación y, aparentemente, con algunos pobladores originarios, una ceremonia de agradecimiento a Dios por haber llegado sanos y salvos a la isla de Baffin, en Nunavut.

Compartieron un banquete a base de carne salada, puré de guisantes y galletas duras, los alimentos que tenían a su disposición. Por otra parte, en el Canadá francés, Samuel de Champlain conmemoró su propia versión de la celebración en Nueva Francia, en 1606.

El Canadá moderno festeja oficialmente esta celebración desde 1957, cada segundo lunes de octubre.

Otro acontecimiento, situado cronológicamente entre los dos anteriores, tuvo lugar el 30 de abril de 1598, cerca de El Paso, Texas. Los españoles, liderados por el adelantado don Juan de Oñate, celebraron una misa y una comida de acción de gracias a orillas del río Bravo (río Grande), junto con los indígenas tlaxcaltecas que los acompañaban. El motivo fue haber sobrevivido juntos a la peligrosa travesía.

En esta ocasión, compartieron pescado fresco del río, gansos y patos silvestres. Esta tesis ha sido defendida por el historiador Sheldon Hall, fundador y presidente de la Asociación del Camino de la Misión de El Paso.

La más conocida de todas estas festividades fue la celebrada en el otoño de 1621, en Plymouth, Massachusetts. Los peregrinos compartieron una celebración con la tribu Wampanoag, cuyos integrantes habían logrado prepararse mejor para enfrentar el invierno. El año anterior, muchos de los colonos que llegaron a bordo del Mayflower, en 1620, habían muerto. El banquete incluyó venado, pescado, mariscos, anguilas y aves de caza, todos silvestres, acompañados de maíz.

El pavo relleno, la mermelada de arándanos, el pastel de calabaza y el puré de papa con gravy corresponden a un menú incorporado posteriormente.

En 1789, George Washington proclamó la celebración para el jueves 26 de noviembre. En aquel momento, su observancia era opcional para los estados. Sin embargo, en 1863, el presidente Abraham Lincoln estableció la festividad nacional para el cuarto jueves de noviembre. Desde entonces, se convirtió en una ocasión de reunión familiar de gran significado para quienes la celebran.

En Costa Rica celebraremos oficialmente, por quinto año consecutivo, nuestra propia versión del Día de Acción de Gracias. Inspirada en la conmemoración estadounidense, fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022.

Que esta celebración costarricense, así como las de otras naciones iberoamericanas, honre el profundo sentido mestizo, étnico y cultural que la hispanidad nos ha heredado, al expresar juntos ese agradecimiento superior que pretendemos.

fernandollorcacastro@yahoo.es

Fernando Llorca Castro es exministro de Salud, expresidente ejecutivo de la CCSS y exembajador de Costa Rica en Estados Unidos.