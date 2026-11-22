¡Llegó carta! Esta era la expresión de alegría cuando el legendario, mordido y perseguido cartero dejaba el sobrecito debajo de la puerta. Si tenía el borde blanco, era local. Si tenía banderitas azules, blancas y rojas, era correo aéreo.

De cualquier forma, que llegara una carta era una gran emoción. Recuerdo que cuando llegaban y yo aún no sabía leer, podía coleccionar las emociones reflejadas en el rostro de mamá mientras avanzaba en los dos o tres pliegos, a veces en un papel hermoso y perfumado, a veces en uno rayado común: alegría, sorpresa, seriedad o asombro venían enredados en cada trazo.

Y, después, la comentada en familia. Ella nos repetía con lujo de detalles el quién, cómo, dónde y por qué de la misiva. Y la conversada daba para rato.

Se hacía toda una habladera alrededor de las noticias –unas veces frescas; otras, no tanto– porque las cartas viajaban en trenes, aviones, mulas y barcos, en sendos sacos de lona, que la oficina de Correos respectiva agrupaba por sector, tamaño o peso.

En ocasiones, no venían solo letras. Una postal, tal vez un dinerito (la gente desconfiada no mandaba mucho), un billete raro, un cromo, un señalador de lectura... cualquier cosa que cupiera en el sobre, pero que no pesara mucho, porque cada gramo era un cinco más.

¡Y ni qué decir de las estampillas! Para entonces, la filatelia era un pasatiempo común y vendían álbumes para coleccionarlas. Todavía puedo ver el platico de café, con un poquillo de agua y el pedacito de sobre para que se soltara el sello postal y luego esperar que se secara para depositarlo en el libro que traía canaletes de papel encerado.

Se intercambiaban; valían mucho dinero las raras y lejanas o las de colección, y alguna gente, en lugar de comprar bonos bancarios, cambiaba su dinero en sellos postales, que era como tener sus divisas a la vista.

Había cartas de todo tipo, como de todo tipo hay personas: de amor, de despecho, de negocios, de contrataciones, de cortadas de rabo, insultantes, exaltantes, unas que contaban el horror de la guerra, otras que venían con un ramito de olivo en ofrenda de paz, unas de amigos invisibles y otras de enemigos visibles, unas que llegaron a tiempo, otras que llegaron tarde, unas que cambiaron vidas y otras que debieron escribirse y nunca fueron enviadas.

Había personas en las oficinas de correos que escribían cartas a cambio de unas monedas para los que no sabían escribir y que, por supuesto, leían las recién llegadas para los que no sabían leer.

En las pulperías, no era raro ver que algún cliente pidiera un sobre y una hojita de papel que se llevaba cuidadosamente, para mandar noticias buenas o malas a un familiar dentro del país.

Y, cuando llegaba la época navideña, abundaban las tarjetas, que familias y empresas mandaban augurando muy felices Pascuas y un año venturoso. Las filas en las ventanillas del edificio de Correos eran interminables y la gente se quejaba de lo caro que estaba el envío.

Claro, ya lo sé: para mucha gente joven que quizá no lea esta columna, estas son imágenes casi imposibles de imaginar.

Que una persona se ganara la vida pesando sobres y vendiendo estampillas o clasificando cartas y repartiéndolas es tan raro como ver hoy a un niño jugando con sus manos “a la guan, o teo teo, tipití, oteo teo, tipití, guan, tu, trí”.

Pero, efectivamente, las cartas nos comunicaron desde tiempos sin memoria las emociones y los eventos que acontecían. Que tío Claudio se curó de la pelota, que la muerte agarró a Trino de las mechas, que a Dinorah la habían nombrado en Tibás, que Margarita estaba panzona y el tonto se había ido sin decir “agua va”, que ahí iban unos cinquitos para ayudarse con el pago de la luz, que el mes entrante vendrían, Dios mediante...

Los diarios publicaban cartas de sus lectores, las noticias de independencia llegaban por el correo de las brujas y la vida se resolvía con el famoso encabezado de fecha y lugar.

De vez en cuando, le pregunto a ChatGPT cómo resuelvo un duelo viejo, de esos que no se comentan en público porque los demás tampoco saben qué responder. Y él, como todo lo sabe, me contesta que escriba una carta al destinatario ya invisible de mi dolor prisionero.

Que le escriba de mi puño y letra, porque el puño es el corazón y la letra es la sangre que expresa cuánto le extraño, que le diga lo que daría por tenerlo o tenerla otra vez.

Y yo, sumisa, le hago caso. Tomo una hoja de papel; con la lengua, mojo la punta del lapicero, y empiezo: “San José, Costa Rica, últimos días de noviembre del 2026. Querida Mafalda, perrita amada: Nunca te pude decir lo que me dolió que partieras sin poderme despedir…”.

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Ana Coralia Fernández es periodista y narradora oral.