Estamos mal. Venimos mal. Y no, esto no es algo de uno o dos gobiernos. Los males de un país se incuban entre errores, omisiones y responsabilidades evadidas. Llevamos mucho tiempo viendo para el ciprés, convencidos de que estamos lejos, muy lejos, de caer en la desgracia. Henos aquí.

La muerte violenta de Camilo Rodríguez me hace pensar en el país que estamos dejando de construir. En las familias que viven con miedo. Hablo de nuestra capacidad de convivir, de respetarnos y de construir desde nuestras diferencias.

La situación asusta, pero la inacción es devastadora. También duele la respuesta de quienes deben conducir el país. En vez de liderazgo, encontramos pleitos; en vez de propuestas, ataques, y en vez de reconocimiento de los errores, búsqueda de culpables. Parece importar más derrotar al adversario que sacar adelante al país.

No escondo mi rechazo a las formas de gobernar de las últimas dos administraciones. Rechazo los ataques a la prensa, la intimidación y el desprestigio de quienes cuestionan. Hemos confundido agresividad con firmeza, grosería con carácter y ganar discusiones con resolver problemas. ¡Qué lejos estamos de los valores que proclamamos al cantar nuestro Himno Nacional!

Pero la cosa no se queda ahí. La oposición debe fiscalizar, pero también construir. Tampoco encuentro en ella el liderazgo que necesitamos. Veo interminables acusaciones, dimes y diretes, idas y venidas. Aunque sus formas no siempre sean soeces, seguimos en el mismo pleito. Como el perro que se persigue la cola, damos vueltas mientras el país se nos va de las manos.

A río revuelto, ganancia de la delincuencia.

¿De qué nos sirve pasar los días señalándonos si no somos capaces de encontrarnos para resolver los problemas? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a que el otro tropiece para convertir su caída en noticia? Fiscalizar es indispensable, pero nuestra realidad duele más que sus disputas.

Mientras gastamos pólvora en zopilotes, la educación, la salud, las oportunidades y nuestras comunidades siguen esperando respuestas. Y una cárcel no reconstruye por sí sola una sociedad.

También me duele la incapacidad de nuestros dirigentes para reconocer sus errores. Los partidos que gobernaron antes no pueden presentarse como recién llegados a nuestra historia. Tampoco quienes gobiernan hoy pueden culpar indefinidamente a sus antecesores. Quisiera encontrar integridad y valentía en unos y otros. Al fin y al cabo, su lealtad debe estar con el pueblo, no con sus partidos ni con sus intereses particulares.

Pero sería muy fácil exigirles que se miren al espejo mientras nosotros evitamos mirar el nuestro. Este pleito ya no es solamente de políticos. Lo llevamos a las casas, los trabajos y las comunidades.

Defendemos a los nuestros y condenamos a los otros. Escuchamos para responder, no para comprender. Pedimos paz, pero le echamos un madrazo al vecino. Exigimos respeto, pero insultamos a quien piensa diferente. Pedimos instituciones eficientes, pero protegemos nuestra finquita, aun cuando sabemos que algo no funciona. Nos indignamos por la violencia mientras la practicamos con nuestras palabras y nuestra indiferencia.

No se vale. No se vale exigir un país mejor mientras nos negamos a ser mejores ciudadanos. Quienes ejercen el poder tienen mayor responsabilidad, pero todos tenemos alguna cuota de esta. Nada somos si no somos comunidad primero. ¿De qué sirven las instituciones si perdemos la voluntad de cuidarnos?

Y mientras seguimos agarrados del moño, hay familias enterrando a sus seres queridos. Padres que no volverán a abrazar a sus hijos, niños que crecerán con una ausencia que jamás debieron conocer y hogares donde alguien dejó una silla vacía para siempre.

Me pregunto si quienes pasan sus días esperando el tropiezo ajeno se detienen a pensar en esas familias. Si pueden ponerse la mano en el corazón y reconocer que una vida vale infinitamente más que cualquier victoria política.

Escribo desde la tristeza, el miedo y la vergüenza de saber que yo también tengo mucho que cambiar. Me duele este país y me niego a creer que no somos capaces de encontrarnos.

A quienes gobiernan, hacen oposición, legislan, juzgan, fiscalizan y administran nuestras instituciones, les pido que recuerden a quién sirven. Que escuchen y dejen de esperar la caída del otro. Lo menos que pueden hacer para honrar las vidas perdidas es respetarse, unirse y construir.

A nosotros nos toca hacer lo propio desde la seguridad de nuestras casas, el barrio, el trabajo y la comunidad. Que nuestra indignación no termine en una publicación, ni nuestra solidaridad en un comentario. Hagamos donde nadie quiere hacer y dejemos hacer a quienes quieren construir, aunque piensen distinto.

Se nos fue de las manos. No podemos devolverles la vida a quienes la violencia nos arrebató, pero sí podemos hacer algo para que otras familias no afronten el mismo dolor. Cambiemos, en primera persona del plural. Seamos ejemplos del cambio que exigimos.

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