San José: de ‘tacita de plata’ a ciudad fantasma

El Centro Histórico de San José –actuales distritos Carmen, Catedral, Hospital y Merced, que abarcaban toda la capital en 1851– enfrenta retos sociales, económicos y urbanísticos. Sus 99 manzanas eran conocidas, en la segunda mitad del siglo XX, como la “tacita de plata”.

Se le llamaba así por ser una ciudad pequeña, limpia, ordenada y segura, cuidada con esmero por sus habitantes y autoridades, y que ofrecía calidad de vida a residentes y visitantes. De manera que, si queremos superar los retos que hoy afronta, debemos primero conocer y apreciar las valiosas características que tenía y todavía tiene aquella “tacita de plata”.

Su ubicación estratégica en el corazón del país y del Valle Central, rodeada de montañas, con un clima envidiable durante todo el año y una topografía favorable. Su excelente trazado urbano, basado en cuadras atravesadas por calles de norte a sur y avenidas de este a oeste, que facilita los desplazamientos peatonales y optimiza los costos y tiempos de urbanización y transporte. Su valiosa infraestructura urbana: vías, parques, plazas y servicios públicos como agua, electricidad e Internet. Su variedad y calidad de servicios públicos y privados, entre ellos hospitales, centros educativos, comercios, bancos, hoteles, bares, restaurantes y oficinas. Su importancia como ciudad capital, sede de las principales instituciones públicas, religiosas y de gobierno. Su diseño compacto y amigable con el ambiente, que evita la expansión urbana innecesaria hacia zonas lejanas y reduce las emisiones de dióxido de carbono y la deforestación. Su dimensión humana, que favorece la integración y la interacción social, así como estilos de vida saludables, al permitir que las personas caminen y conversen en parques, plazas, comercios y avenidas. Sus atractivos históricos, culturales y turísticos, como teatros, museos, edificios patrimoniales y mercados.

Allí ocurrieron acontecimientos que definen la identidad costarricense. Hacia 1811, a la vera de la avenida central, se plantó la primera planta de café, cultivo que trajo desarrollo, prosperidad y fama mundial al país. En 1884, en la calle de la Estación (luego avenida de los Damas), se encendió uno de los primeros alumbrados públicos eléctricos del mundo, alimentado por una planta hidroeléctrica.

En 1899, se construyó sobre la avenida central el primer tranvía eléctrico de Centroamérica, que recorría la ciudad de este a oeste y luego la conectaría con el aeropuerto internacional de La Sabana y las estaciones ferroviarias del Atlántico y el Pacífico.

La “tacita de plata” llegó a ser una de las ciudades con más teatros per cápita del mundo, con una vida social y cultural vibrante. En 1943, sus calles y avenidas fueron escenario de las luchas por la entrada en vigor de las Garantías Sociales. En 1949, en el Cuartel Bellavista, se abolió el ejército, lo que permitió destinar esos recursos a salud y educación y posicionó a Costa Rica entre los países con mejores indicadores de salud, educación y calidad de vida de América.

¿Por qué cayó entonces la “tacita de plata” en su estado actual de degradación? Como cualquier ser vivo, una ciudad necesita equilibrio para gozar de buena salud. En este caso, depende de la diversidad de usos del suelo: institucional, comercial, industrial, recreativo y, quizá el más importante, residencial. Una ciudad que no se habita poco a poco deja de existir.

En 1963, cerca de 100.000 personas vivían en el Centro Histórico; hoy se estima que son alrededor de 7.000, la mitad en condición de indigencia. Este éxodo residencial gradual enfermó a San José. Hoy, la ciudad vive de día gracias a quienes llegan a trabajar o a utilizar sus servicios, pero de noche queda vacía. Sin residentes, pierde arraigo y se degrada.

Pese a perder habitantes, la “tacita de plata” fue tan resiliente que se sostuvo gracias a sus actividades institucionales y comerciales hasta la llegada de la pandemia, que la golpeó con fuerza. Sin embargo, más letal que la pandemia ha sido el teletrabajo.

Al disminuir las personas que llegaban a trabajar y realizar gestiones, cerraron comercios y servicios, aumentó el desempleo y cayó la recaudación fiscal municipal y nacional. Esto agravó los problemas sociales y redujo la capacidad de las autoridades para atenderlos.

Limitar el teletrabajo a un máximo de dos días por semana no solo revitalizaría la ciudad, sino que también aumentaría la productividad, el empleo y la recaudación fiscal, además de propiciar la interacción social necesaria para combatir la soledad y la ansiedad.

A esto se suma que, en San José –como en el resto del país–, el poder de decisión está fragmentado entre el gobierno local, el nacional y múltiples instituciones autónomas, lo que dificulta coordinar las acciones necesarias para regenerar el Centro Histórico.

Un ejemplo son los 200 edificios privados subutilizados que podrían convertirse en viviendas, pero cuya transformación resulta difícil para sus propietarios por la normativa y las condiciones económicas, que dificultan la seguridad jurídica y la viabilidad financiera de los proyectos.

Aunque surgió de manera orgánica, la “tacita de plata” fue concebida, habitada y administrada por visionarios en planificación urbana y arquitectura, infraestructura vial, eléctrica y de transporte, salud, educación, espiritualidad, comercio, integración social y buenas prácticas ambientales, tanto en el sector público como en el privado.

Su regeneración requerirá, por tanto, visionarios de ambos sectores en esas disciplinas, dispuestos a trabajar juntos por el bien común, valorar su legado y aprovechar su potencial.

La regeneración del Centro Histórico beneficiaría a más de 100.000 personas que podrían volver a vivir allí. También generaría miles de empleos, aliviaría la congestión vial suburbana, reduciría la contaminación y aumentaría la recaudación fiscal para atender los apremiantes problemas sociales del país.

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Giovanni Graziano Lacayo es gerente del Hotel Balmoral.