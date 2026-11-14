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San José: de ‘tacita de plata’ a ciudad fantasma

¿Por qué cayó la ‘tacita de plata’ en su estado actual de degradación? Como cualquier ser vivo, una ciudad necesita equilibrio para gozar de buena salud, y una ciudad que no se habita poco a poco deja de existir

San José a inicios del siglo XX, avenida central, tranvía
En 1899, se construyó sobre la avenida central el primer tranvía eléctrico de Centroamérica, que recorría la ciudad de este a oeste. Suministrada por Giovanni Graziano
Giovanni Graziano Lacayo