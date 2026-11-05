Romper el silencio desde las entrañas del chavismo

Ni mártir ni santa, la periodista costarricense Patricia Navarro Molina viene contando –y ahora también escribiendo– sobre su fugaz paso como ministra de Comunicación del gobierno de Chaves Robles y todo lo que esa experiencia ha significado para su integridad personal, profesional y familiar.

Su obra se convierte en un manual de aprendizaje para el periodismo costarricense y, más aún, para las nuevas generaciones de colegas, en momentos en que la democracia, desde el Poder Ejecutivo, es abiertamente cuestionada como sistema político y modelo de convivencia ciudadana.

Romper los silencios desde adentro del chavismo –una maquinaria de verborrea más que de políticas públicas coherentes y dialogadas– no es poca cosa, pues la autocensura en nuestro país provoca que pocos de los expulsados del chavismo quieran “comprarse broncas” con los gobernantes de turno.

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