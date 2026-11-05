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Romper el silencio desde las entrañas del chavismo

Sus investigaciones plantean una pregunta incómoda para la prensa: ¿cómo cubrir a un gobierno que desacredita a sus críticos y amenaza a quienes piensan distinto?

22\10\23 San José, Asamblea Legislativa, Comparecencia del ministro del MOPT el cual cancelo y Asociación carretera a San Calos, En la Foto: Victor Manuel Lizano , Rafael Solis (presidente Procarretera) Karolina Solís (secretaria) Fotos Jorge Navarro para La Nación Asamblea Legislativa
La periodista ha escrito dos libros sobre su fugaz paso como ministra de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves Robles y todo lo que esa experiencia ha significado para su integridad personal, profesional y familiar. Jorge Navarro para La Nación
Alejandro Vargas Johansson

Ni mártir ni santa, la periodista costarricense Patricia Navarro Molina viene contando –y ahora también escribiendo– sobre su fugaz paso como ministra de Comunicación del gobierno de Chaves Robles y todo lo que esa experiencia ha significado para su integridad personal, profesional y familiar.

Su obra se convierte en un manual de aprendizaje para el periodismo costarricense y, más aún, para las nuevas generaciones de colegas, en momentos en que la democracia, desde el Poder Ejecutivo, es abiertamente cuestionada como sistema político y modelo de convivencia ciudadana.

Romper los silencios desde adentro del chavismo –una maquinaria de verborrea más que de políticas públicas coherentes y dialogadas– no es poca cosa, pues la autocensura en nuestro país provoca que pocos de los expulsados del chavismo quieran “comprarse broncas” con los gobernantes de turno.