Reír, salud emocional y un (mal) chiste para cerrar

Reír nos humaniza, nos permite ver con perspectiva nuestras dificultades y abre espacios de encuentro, incluso entre quienes piensan distinto

Por Jaime Morera Monge
Risa, reír, reírse, carcajada
En medio de la tensión diaria, la risa se convierte en un acto de salud emocional y también de convivencia. (Shutterstock/Imagen)







