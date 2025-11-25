Reír, salud emocional y un (mal) chiste para cerrar

En medio de la tensión diaria, la risa se convierte en un acto de salud emocional y también de convivencia.

La columna de don Jorge Vargas Cullell, del 20 de noviembre, “En busca de la risa que perdí por ahí”, nos recuerda un aspecto fundamental de la vida en sociedad que a menudo damos por sentado: la necesidad de reír.

En medio de la tensión diaria, las preocupaciones, los fuertes aguaceros y la crispación que a veces domina el debate público, la risa se convierte en un acto de salud emocional y también de convivencia.

Reír nos humaniza, nos permite ver con perspectiva nuestras dificultades y abre espacios de encuentro, incluso entre quienes piensan distinto.

Ojalá retomemos con mayor intención y frecuencia esos momentos sencillos que devuelven la alegría y fortalecen nuestros vínculos. La risa, al final, no solo mejora el ánimo individual: también contribuye a construir un país más amable y cercano.

Para don Jorge: en una plaza de toros de España, el animador invita a algún visitante a torear. Un tico se arriesgó y el toro lo persiguió y lo arrastró por la plaza. Al final, el improvisado decía: “Denme la oreja, la oreja”. El encargado le reprochaba: “Usted no hizo méritos, no tiene derecho”. Y el tico le respondió fuerte: “La oreja, mi oreja, que la tiene el toro en el hocico”.

jaimemoreram@gmail.com

Jaime Morera Monge es ingeniero.