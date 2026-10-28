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¿Quién es André Janones, el estratega detrás de la histórica remontada electoral de Lula en Brasil?

En apenas tres semanas, Lula pasó de una desventaja superior a dos millones de votos a una victoria por más de 4,4 millones

Lula y Janones
Una vez reelegido, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció durante su discurso triunfal a André Janones, diputado federal, por el trabajo hecho durante la campaña. NICOLAS HERNANDEZ
Juan Sandoval Chaves

La política está cambiando y algunas veces no nos damos cuenta. Mientras algunos partidos siguen creyendo que una campaña electoral consiste únicamente en llenar plazas, colocar vallas publicitarias, asistir a debates y repetir discursos, lo ocurrido recientemente en Brasil nos demuestra que la ciudadanía tiene hoy herramientas para organizarse y participar en la política como nunca antes.

El 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección como presidente de Brasil, después de haber perdido la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Sin embargo, detrás de aquella remontada apareció un protagonista inesperado: André Janones, un diputado federal que logró convertir un canal de WhatsApp en una estructura de movilización política que reunió a millones de personas.

El propio Lula terminó llamándolo “nuestro general”, en reconocimiento al papel que desempeñó durante las tres semanas más decisivas de su campaña.