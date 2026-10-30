¿Quién dijo que los discursos radicales garantizan verdaderos cambios?

A todos nos ha impresionado la violencia vivida en días recientes en Francia. Los saqueos, incendios, ataques a pequeños negocios y la destrucción de edificios históricos, como el ayuntamiento de Limoges, construido en el siglo XIX, dejaron imágenes difíciles de olvidar.

Las autoridades francesas responsabilizaron de buena parte de los disturbios a grupos de ultraizquierda y delincuentes que se aprovecharon de manifestaciones legítimas, motivadas por el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos, particularmente la educación.

Hay dos aspectos de este fenómeno que me preocupan. El primero es el agotamiento de los gobiernos moderados, que no están logrando responder a las necesidades de la población, generando frustración y abriendo oportunidades para propuestas políticas cada vez más radicales. El segundo es nuestra facilidad para interpretar estos acontecimientos exclusivamente a través de las etiquetas de izquierda y derecha.

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