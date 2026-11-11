AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

¿Quién dijo miedo? ¡A ponerse de acuerdo!

Costa Rica necesita recuperar la capacidad de enfrentar sus problemas sin convertir automáticamente las diferencias en enemistades y sin permitir que la confrontación sustituya la búsqueda de soluciones

Confrontación, pelea, discusión en casa, en familia, desacuerdos, enojo, odio
Imaginemos un hogar cuyos integrantes dedican todos sus esfuerzos a discutir, reprocharse errores y descalificarse mutuamente, sin ocuparse de sus necesidades básicas. Difícilmente podrían sobrevivir o prosperar. Foto: Shutterstock
Francisco Saborío Elguézabal