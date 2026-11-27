El viernes 27 de noviembre, Francesca Albanese recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica sentada en el suelo de una sala de espera del aeropuerto Juan Santamaría, frente a su computadora.

La víspera, las autoridades migratorias le habían denegado el ingreso al país. En el aula universitaria la aguardaba una comunidad que había decidido distinguirla. En el aeropuerto la detuvo una decisión adoptada en nombre de la seguridad de los costarricenses.

Quienes vivimos bajo la protección de esa autoridad tenemos razones para preguntar, con respeto y con firmeza, qué peligro concreto habría supuesto permitirle llegar hasta la Universidad.

Conviene comenzar por reconocer la responsabilidad de quien ejerce el control migratorio. Al funcionario que recibe una advertencia le corresponde tomarla en serio, incluso cuando la persona a la que se refiere goza de reconocimiento internacional.

Con frecuencia, debe decidir en poco tiempo y con información que los demás desconocemos. Esa circunstancia aconseja prudencia a quienes examinamos su actuación desde fuera. También explica por qué importa tanto conocer el criterio que prevaleció una vez atendida la alerta. Entre recibir una advertencia y resolver que una persona compromete la seguridad de todo un país, hay un juicio que la autoridad costarricense debe hacer suyo y estar en condiciones de explicar.

La Ley General de Migración y Extranjería ofrece una guía precisa. El artículo 13, inciso 1), atribuye a la Dirección General la competencia para autorizar o denegar el ingreso de personas extranjeras. El artículo 61, inciso 4), dispone el rechazo “cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso compromete la seguridad pública”.

Conviene detenerse en dos palabras que pueden pasar inadvertidas en una lectura apresurada. Al decir “su ingreso”, el legislador exige valorar el riesgo que entraña la entrada de esa persona. Y al exigir “motivos fundados”, pide razones que permitan comprender cómo se llegó a esa conclusión. La ley contempla una decisión preventiva. Precisamente porque se actúa antes de que ocurra el daño que se teme, adquiere especial importancia la calidad de la información que sustenta ese temor.

El director de Migración afirmó que pesaba sobre la señora Albanese una alerta internacional por presuntos vínculos con actos terroristas. En la declaración en que comunicó esa circunstancia, quedaron sin precisar el origen de la alerta y los actos a los que se refería. Son dos cuestiones de considerable importancia.

Un señalamiento de tal gravedad, pronunciado por una autoridad pública, alcanza a la persona mucho más allá del puesto fronterizo. ¿Qué conducta específica se le atribuía? ¿Qué elementos permitieron a las autoridades costarricenses valorar la fiabilidad de la información? Sobre todo, ¿qué relación encontraron entre esa conducta y el riesgo que habría supuesto su visita a Costa Rica?

Una respuesta a estas preguntas permitiría apreciar tanto el cuidado con que se protegió al país como el que merece la honra de la persona señalada.

Francesca Albanese es jurista y relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Sus posiciones sobre Gaza suscitan desacuerdos profundos. En julio de 2025, Estados Unidos le impuso sanciones que su gobierno justificó por las gestiones de la relatora ante la Corte Penal Internacional.

Es importante recordar el fundamento que Washington dio a su propia decisión, porque atribuir a esas sanciones un significado distinto puede llevar a conclusiones que sus antecedentes no sostienen. También sería aventurado afirmar que determinaron el rechazo en Costa Rica. Si influyeron en él, interesa saber qué valor les reconocieron nuestras autoridades y por qué.

La cooperación internacional en materia de seguridad es enteramente compatible con la obligación de formar criterio propio. En ese ejercicio se expresa, también, la soberanía nacional.

Pensemos también en el estudiante que habría querido levantarse en el auditorio, discrepar de la relatora y formularle la pregunta más difícil de la mañana. Quizá había leído uno de sus informes y estaba en desacuerdo con alguna conclusión jurídica. Quizá deseaba conocer las fuentes en que apoyó una afirmación o escuchar su respuesta a una objeción que consideraba justa. Ese estudiante tenía tanto que ganar del encuentro como quien acudía a aplaudirla.

Una de las mejores tradiciones de la universidad costarricense consiste en reunir bajo un mismo techo a personas que llegan con convicciones distintas y que, al término de la conversación, pueden conservar sus diferencias con mayor conocimiento de causa.

Al solicitar explicaciones al gobierno, la Rectoría reconoció expresamente las competencias migratorias del Estado. Ese gesto de respeto institucional merece reciprocidad.

El recurso de habeas corpus abrió el cauce judicial para examinar los antecedentes. La noche del 26 de noviembre, la Sala Constitucional adoptó una medida cautelar y requirió a las autoridades migratorias un informe bajo juramento, acompañado de los documentos esenciales para resolver. Es razonable que ciertos datos, por su naturaleza o por la necesidad de proteger una fuente, se examinen con la debida reserva. También es razonable esperar que el gobierno explique a la ciudadanía, hasta donde esa reserva lo permita, qué riesgo identificó y por qué juzgó necesario impedir el ingreso. El tribunal debe resolver el caso sometido a su conocimiento. A las autoridades que tomaron la decisión les corresponde dar cuenta de ella ante la sociedad en cuyo nombre actuaron.

Hasta donde alcanzan las explicaciones públicas examinadas, sabemos cuál fue la norma invocada y sabemos que el director de Migración afirmó que existía una alerta. Falta la razón que une ambas cosas. Esa razón importa tanto a quien comparte las posiciones de la señora Albanese como a quien las considera profundamente equivocadas.

Mañana podría llegar a nuestra frontera una persona de ideas muy distintas, invitada por quienes hoy aprueban el rechazo. Para entonces, querríamos tener la certeza de que Costa Rica aplica a unos y a otros el mismo criterio, con igual rigor y con idéntico respeto por su dignidad.

Regreso entonces de nuevo a la imagen de esta mañana de viernes. Una jurista recibió desde el aeropuerto la distinción que una universidad costarricense quiso entregarle en sus aulas. Quienes estimamos las instituciones de la República podemos reconocer la difícil tarea de proteger nuestras fronteras y pedir, a la vez, una explicación más precisa de lo ocurrido.

¿Qué hechos conocía el Estado costarricense el 26 de noviembre que le permitían concluir, con motivos fundados, que dejar a Francesca Albanese continuar su camino hasta la Universidad de Costa Rica comprometía nuestra seguridad pública? Esa es la pregunta que respetuosamente planteo. La ciudadanía merece una respuesta a la altura de la decisión.

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Ferdinand von Herold Duarte es abogado.