Que esto sea noticia también es historia

Hace unas semanas cumplí 50 años. A esta edad, uno ya ha visto correr mucha agua debajo del puente y aprende a distinguir el ruido de lo que marca una época.

Lo ocurrido el pasado 26 de octubre pertenece a lo segundo: con la elección de Patricia Vargas González como presidenta de la Corte, por primera vez mujeres presiden a la vez los poderes del Estado. Junto a ella, están Laura Fernández Delgado en el Ejecutivo, Yara Jiménez Fallas en la Asamblea, y Eugenia María Zamora Chavarría en el TSE. Completan el cuadro la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes, con Angie Cruickshank Lambert.

La noticia dio la vuelta a la región. Y ahí quiero detenerme. Nadie habría titulado jamás que hombres presiden nuestras instituciones. Que hoy nos sorprenda lo contrario es la huella de un machismo muy antiguo.

Tan antiguo como Aspasia de Mileto, extranjera en la Atenas del siglo V a. C. En el Menéxeno de Platón, Sócrates afirma que ella fue su maestra de oratoria y que formó a muchos buenos oradores, entre ellos al mejor de los griegos, Pericles, cuyos discursos se le atribuyen. Aun así, Aristófanes llegó a culparla de la guerra del Peloponeso y la historia la redujo a “la compañera de Pericles”.

El clasicista de Oxford Armand D’Angour sostiene, en una tesis tan sugerente como debatida, que la sabia Diotima, maestra de Sócrates en el Banquete, es en realidad Aspasia. Si tiene razón, una de las ideas fundacionales de Occidente nació de una mujer cuyo nombre se borró.

Una deuda de siglos

En 1921, un columnista centroamericano advertía de que, con el voto femenino, la urna quedaba “bajo las caprichosas influencias del sexo”. En 1924, Sara Casal denunciaba que nuestra ley electoral ponía a la mujer al final de los excluidos del voto, junto a los locos y los criminales.

Entre 1917 y 1949 se presentaron 14 propuestas de sufragio femenino; solo la última, aprobada el 20 de junio de 1949, prosperó. Y aun en 1988 un diputado afirmó que “mal haríamos nosotros en establecer un sistema de cuotas”.

Pero también hubo quienes abrieron camino. Ángela Acuña, primera abogada del país, logró en 1916 que las mujeres pudieran ejercer el notariado; como notario, sé que camino sobre esa puerta que ella abrió.

Las maestras del Colegio Superior de Señoritas ayudaron a derribar la dictadura de los Tinoco. Las mujeres de La Tigra y La Fortuna votaron por primera vez en 1950, y en 1953, María Teresa Obregón, Estela Quesada y Ana Rosa Chacón fueron las primeras diputadas. Y mujeres humildes como Dulce María Sánchez, dirigente barrial de los años 60, resumieron la convicción de miles: “Aunque nunca estuve en la escuela, me siento capaz de dirigir la lucha”.

Medio siglo visto con mis ojos

Cuando nací, en 1976, las mujeres ocupaban menos de una de cada diez curules. Tenía diez años cuando Victoria Garrón llegó a la vicepresidencia y Rosemary Karpinsky presidió por primera vez el Congreso.

Luego vinieron la Ley de Igualdad Social de 1990, pionera en América Latina; la cuota del 40% en 1996, que, en su estreno, apenas dio un 19% de diputadas porque los partidos ponían a las mujeres al final de las papeletas; la paridad en 2009; la primera presidenta en 2010, y este año, 30 diputadas de 57.

La historia guarda hilos invisibles: entre las juristas que redactaron la Ley de Igualdad estaba Eugenia María Zamora, quien hoy preside el TSE.

He visto cómo cada avance fue tachado de artificial, luego de innecesario y al final de obvio. Nada fue concesión: todo fue conquista. Lo resumió la exdiputada argentina Florentina Gómez Miranda, citada por The Economist: “Cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran, cambia la política”.

Un liderazgo para la era de la IA

Este momento coincide con la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Imagino un Poder Judicial que la use para reducir la mora y hacer realidad la justicia pronta y cumplida, un TSE que blinde las elecciones frente a la desinformación, una Contraloría que siga cada colón con datos, una Asamblea que legisle con visión, un Ejecutivo que forme a nuestra gente para los empleos que vienen, y una Defensoría atenta a que ningún algoritmo decida sin transparencia. Un país que abolió su ejército para invertir en escuelas puede, otra vez, sorprender al mundo: ser referente de una inteligencia artificial al servicio de la dignidad humana.

Además, la IA aprende del pasado, y el pasado excluyó a las mujeres. ¿Quién mejor para exigir una tecnología inclusiva que las líderes que conocen el costo de la exclusión? No piensan igual ni tienen por qué, como dijo la defensora ante los diputados: “No soy la defensora de ningún grupo específico; soy la defensora de todos los grupos”.

En 1954, desde estas mismas páginas, Ángela Acuña advertía que, conquistado el voto, “es cuando empieza, en realidad, su labor efectiva”. Sigue siendo cierto. A mis 50 años, tengo motivos para el optimismo: este liderazgo puede llevar a Costa Rica a hitos nunca antes alcanzados. Y el horizonte ya cruza fronteras: Rebeca Grynspan encabeza los sondeos del Consejo de Seguridad y una tica podría ser la primera mujer en dirigir la ONU.

Y llegará el día en que una fotografía como la del 26 de octubre ya no sea noticia. Ese día, Aspasia, Ángela y Dulce María habrán ganado. Y quienes ya peinamos canas podremos decir que vimos cuándo empezó.

echaverri@alphalegal.cr

Esteban Chaverri Jiménez es abogado y notario, Legum Magister de Georgetown University y estudiante de Historia en la UCR.