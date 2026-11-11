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Que esto sea noticia también es historia

Cuando nací, en 1976, las mujeres ocupaban menos de una de cada diez curules. Tenía diez años cuando Victoria Garrón llegó a la vicepresidencia y Rosemary Karpinsky presidió por primera vez el Congreso

Las cuatro presidentas: Eugenia Zamora (Tribunal Supremo de Elecciones), Patricia Vargas (Poder Judicial), Laura Fernández (Poder Ejecutivo) y Yara Jiménez (Poder Legislativo).
La noticia de cuatro mujeres costarricenses al mando de los poderes de la República le dio la vuelta a la región. Y ahí quiero detenerme. Nadie habría titulado jamás que hombres presiden nuestras instituciones. Fotos: Archivo LN
Esteban Chaverri Jiménez