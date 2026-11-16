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Que el petróleo financie la restauración del planeta

Mientras el petróleo siga formando parte de la economía mundial, una porción de su valor puede financiar la restauración del planeta

Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país.
Parte del valor de la extracción del petróleo debería ayudar a recuperar la naturaleza. MARYORIN MENDEZ
Allan Astorga Gättgens