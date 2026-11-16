Que el petróleo financie la restauración del planeta

Luego de tres décadas de negociaciones climáticas, avanzamos en acuerdos y financiamiento, pero el deterioro ambiental sigue. Se pierden bosques, se degradan suelos y se debilitan ecosistemas vitales. La ONU necesita convertir los compromisos en acciones territoriales financiadas, rápidas y verificables.

El mundo seguirá usando petróleo durante la transición: sustituirlo, incluso en usos no energéticos, tomará tiempo. Mientras persista esa dependencia, parte del valor de su extracción debe ayudar a recuperar la naturaleza. No podemos esperar a que termine la transición para reparar los daños.

En la COP31, António Guterres, secretario general de la ONU, pidió gravar las ganancias extraordinarias de las petroleras para ayudar a países vulnerables. Lula da Silva, presidente de Brasil, impulsa una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. Ambas iniciativas son valiosas. Salveterra añade una arquitectura concreta: aporte por extracción, fondo global y proyectos municipales verificables.

Salveterra, desarrollado en Costa Rica, propone un aporte internacional de referencia de $20 por barril de petróleo extraído y un gravamen equivalente para el gas natural. Sobre una base ilustrativa de 29.000 millones de barriles anuales, representaría $580.000 millones al año. La recaudación dependería de los países participantes y del cumplimiento; su diseño debe proteger a los hogares y economías vulnerables frente al traslado de costos.

Estos recursos complementarían la reducción de emisiones. Permitirían proteger y regenerar bosques nativos, conectarlos en grandes áreas de conservación y recuperar suelos, humedales, biodiversidad y funciones del agua. Sus beneficios climáticos deben medirse y mantenerse: restaurar no justifica seguir aumentando las emisiones. Reducir la contaminación terrestre también ayudaría a los océanos.

La primera etapa propuesta contempla regenerar 250 millones de hectáreas de bosques tropicales. El escenario de implementación de Salveterra prevé hasta 25 millones de empleos en recuperación de ecosistemas. En países tropicales, esa inversión crearía trabajo y arraigo y podría reducir las presiones económicas que impulsan la migración.

La terrazonificación con visión planetaria de Salveterra integra suelos, agua, ecosistemas, amenazas y usos del territorio para decidir dónde conservar, restaurar y producir, y cómo orientar los asentamientos. No se trata de cubrirlo todo de árboles: cada territorio requiere intervenciones acordes con sus condiciones ecológicas y sociales.

Esta planificación también identifica tierras para agricultura y ganadería regenerativas y desarrollo urbano sustentable. Recuperar la naturaleza y mejorar las condiciones de vida deben formar parte de una misma estrategia territorial, con participación de propietarios y comunidades y respeto de sus derechos.

Los municipios son la pieza clave para ejecutarla. Conocen las necesidades locales y pueden convertir el diagnóstico en proyectos con ubicación, responsables, presupuesto, plazos y metas públicas.

Proponemos un fondo global administrado por Naciones Unidas que canalice recursos hacia gobiernos locales y comunidades, con criterios transparentes, apoyo técnico y rendición de cuentas. La cooperación internacional debe verificar resultados en el terreno.

Costa Rica tiene una oportunidad concreta. La Ley 10804, aprobada en 2025, incorporó responsabilidades ambientales y climáticas al Código Municipal. Ahora hace falta acompañarlas de asistencia técnica y financiamiento. Podemos comenzar con municipios interesados en proyectos piloto, identificar áreas prioritarias y publicar los resultados: recuperación de ecosistemas, protección del agua, reducción de riesgos y beneficios para las comunidades. Los resultados permitirían ajustar y ampliar los proyectos a otros países.

La discusión climática debe resolver de dónde vendrán los recursos, quién los ejecutará y qué cambiarán en cada territorio. Mientras el petróleo siga formando parte de la economía mundial, una porción de su valor puede financiar la restauración del planeta. Invitamos a conocer y discutir la propuesta detallada en www.salveterra.info.

Desde los municipios de Costa Rica, podemos convertir esa esperanza en resultados de proyección planetaria.

a.astorga.g@gmail.com

Allan Astorga Gättgens es geólogo ambiental y proponente del sistema Salveterra.