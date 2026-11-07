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¿Por qué el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no se entienden?

El desafío del gobierno judicial consiste en discernir ante qué tipo de controversia se encuentra. No toda polémica entre poderes constituye una amenaza a la independencia, ni toda disposición al diálogo demuestra voluntad de cooperación

06/08/2026, San José, Fuente de La Hispanidad y Plaza de la Democracia, Planton, manifestantes se hicieron presentes al planton en contra de el gobierno y sus ataques al institucionalismo, al poder judicial y el OIJ.
Uno de los muchos rótulos en defensa de la separación de poderes que llevaron los asistentes al plantón del pasado 6 de agosto en la plaza de la Democracia. José Cordero
Luis Emilio Jiménez González