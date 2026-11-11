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‘Pok-ta-pok’: el juego que se adelantó 3.200 años al fútbol

El fútbol actual tuvo su origen en Inglaterra a mitad del siglo XIX, pero las culturas mesoamericanas tenían un juego colectivo, con reglas específicas y un espacio prediseñado, ¡32 siglos antes!

Pieza de cerámica decorada en todo su contorno con motivos del juego de pelota maya o pok-ta-pok. Se encuentra en el Museo de Antropología de San Pedro Sula, Honduras
La pieza está decorada en todo su contorno con motivos del juego de pelota maya, llamado "pok-ta-pok". Foto: Víctor Chacón R.
Víctor Chacón Rodríguez