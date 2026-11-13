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Nos dejaron la deuda y se llevaron la cosecha

Dos veces nos endeudamos para el ferrocarril de otro. La inteligencia artificial vuelve a poner la misma pregunta sobre la mesa: ¿quién pone el capital y quién se queda con la ganancia?

La vía al Atlántico sirvió más de un siglo: el arriendo era a 99 años y terminó a los 82, cuando el Estado nacionalizó el ferrocarril, en 1972.
La vía al Atlántico sirvió más de un siglo: el arriendo era a 99 años y terminó a los 82, cuando el Estado nacionalizó el ferrocarril, en 1972. Archivo
Jonathan Valembois