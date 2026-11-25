Tres de mis nueve nietos, Aaron, Elliot y Oliver, se preparan para celebrar su Bar Mitzvá. Yo también: ellos por primera vez, a los 13 años; yo, por segunda vez, a los 83. Esta coincidencia me conmueve y me hace pensar en lo que recibí de mis padres y en lo que deseo dejar a mis nietos.

Bar Mitzva significa “hijo del mandamiento”. A los 13 años, el joven judío asume la responsabilidad de cumplir los preceptos del judaísmo. La ceremonia suele incluir ser llamado a leer la Torá, seguido de una celebración después del rezo.

La segunda Bar Mitzva, a los 83, se inspira en el salmo 90, que presenta los 70 años como la duración habitual de una vida. Simbólicamente, a los 70 comienza otra vida, por lo que 13 años después, corresponde entonces una nueva Bar Mitzvá. Renuevo mi responsabilidad y agradezco al Señor que me haya permitido llegar hasta aquí.

Cuando fui llamado por primera vez a la Torá, había aprendido lo necesario para la ceremonia. Comprender aquella herencia me tomaría mucho más tiempo. Ahora contemplo a mis nietos y observo en ellos ese mismo comienzo. Me emociona profundamente poder acompañarlos.

Mi celebración coincide con el yortzeit, el aniversario de la partida de mi madre, a los 18 días del mes de Kislev del calendario judío. Se cumplen 36 años desde que el Todopoderoso la llamó a su lado. Cada año acudimos en esa fecha a la sinagoga y recitamos el Kadish, una oración de alabanza a Dios, en su memoria. Ese día seré llamado a la Torá por mi Bar Mitzvá y, con profunda emoción y lágrimas, recitaré también el Kadish de duelo en honor a mi madre.

Volver a la Torá en esta fecha reúne dos emociones inseparables: gratitud por la vida y amor por quien tanto contribuyó a formarla. De mi madre, aprendí gran parte de lo que soy. Sus enseñanzas formaron mi carácter y marcaron mi vida. Me pregunto cuánto de su ejemplo habrá llegado, a través de mí, hasta mis nietos.

A su memoria dediqué mi libro Soñador de atardeceres. En sus primeras páginas, aparece una fotografía en la que beso su mejilla. ¡Cuánto quisiera volver a darle hoy ese beso! Con los años, comprendemos mejor lo que recibimos y cuándo nos corresponde transmitirlo a otros.

Al pensar en las celebraciones de Aaron, Elliot y Oliver, pienso también en ella. Entre su recuerdo y el porvenir de mis nietos, transcurre mi vida. He recibido una historia y he procurado compartirla. Ellos decidirán cómo vivir esa herencia.

Desearía que lo hagan con alegría y libertad; que sus raíces los acerquen a los demás con respeto y que respondan por sus propios actos. Pero esa libertad no puede darse por sentada. No puedo pensar en mis nietos sin pensar en el antisemitismo: un fenómeno antiguo y cíclico, con periodos de menor intensidad y otros de alta virulencia. Cambian las épocas, los lugares y las palabras; pero persiste la facilidad con que se culpa a los judíos de todos los males del mundo.

La propaganda antisemita recicla viejas acusaciones: que los judíos dominan el capital mundial, controlan el rumbo de la humanidad o forman una secta que debe ser erradicada. Son falsedades que convierten a un pueblo diverso en culpable colectivo. Se repiten hasta que el prejuicio parece una explicación y la persecución, una respuesta aceptable.

Este ciclo ha causado daños irreparables a mi pueblo: millones de vidas arrebatadas, familias separadas, comunidades destruidas y generaciones enteras obligadas a huir. Hemos sido expulsados de los lugares donde nacimos y obligados a empezar de nuevo lejos de nuestros hogares. Aun así, hemos reconstruido nuestras vidas y preservado la memoria. La esperanza de la tierra prometida ha acompañado a muchos: cuando ya no pueden vivir en paz donde están, existe un lugar al cual dirigirse. Por eso Israel tiene tanta importancia para los judíos de todo el mundo.

Hoy el antisemitismo vuelve a mostrarse con particular intensidad. Me preocupa el mundo que encontrarán mis nietos. Quisiera que fueran reconocidos por sus nombres, sus decisiones y lo que aporten, no por prejuicios que otros les imponen.

Como abuelo, quiero compartir con ellos la memoria de quienes nos precedieron y la confianza para construir su propio camino. Que sepan de dónde venimos, cuánto hemos superado y por qué no debemos permitir que el odio nos impida vivir en paz.

A los 83 años, vuelvo a la Torá con el recuerdo de mi madre y la alegría de acompañar a mis nietos en sus primeros pasos en nuestra tradición. La vida me concede el privilegio de mirar hacia ambos lados del tiempo.

Si algo deseo dejarles, es que vivan su identidad con la misma naturalidad con que yo besaba la mejilla de mi madre: con amor, gratitud y, sobre todo, sin miedo.

Y después de tanta emoción, en el brindis, me espera un whiskito bien ganado. Ese sí que no me lo quita nadie.

jaime.feinzaig@icloud.com

Jaime Feinzaig es cirujano dentista y exembajador de Costa Rica en Italia.