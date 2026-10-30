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Los 80 años de ‘La Nación’ y la salud pública de Costa Rica

Como periodista y salubrista, me interesa destacar el papel protagónico que ha jugado este medio de comunicación en la promoción de la salud pública de la población costarricense

En muchas de sus publicaciones, 'La Nación' ha insistido en la necesidad de cortar la transmisión del dengue mediante la eliminación de aguas estancadas que facilitan la reproducción del vector que transmite el virus: el mosquito 'Aedes aegypti'.
En muchas de sus publicaciones, 'La Nación' ha insistido en la necesidad de cortar la transmisión del dengue mediante la eliminación de aguas estancadas que facilitan la reproducción del vector que transmite el virus: el mosquito 'Aedes aegypti'.
María Isabel Solís

El periódico La Nación celebra 80 años de informar en forma sistemática a la población costarricense; 80 años de poner temas en la agenda pública y de denunciar actos de corrupción que, en muchos casos, terminaron en destituciones, juicios y cárcel.

Como periodista y salubrista, me interesa destacar el papel protagónico que ha jugado este medio de comunicación colectiva en la promoción de la salud pública de la población costarricense.

En salud, siempre decimos que no hay salud sin comunicación y que la comunicación es, para la salud, como el aire para la vida, porque ningún llamado a la población para que adopte determinadas medidas funciona sin una adecuada estrategia de comunicación.