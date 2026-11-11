Lo que Costa Rica puede lograr cuando invierte en cultura

Recibí la invitación de un querido compañero del colegio para asistir a la presentación, en España, de un nuevo disco de una obra netamente costarricense. Para un tico amante de la música y de lo nuestro, que reside en el extranjero, la convocatoria se convirtió en una irresistible tentación.

Además de haber sido una experiencia muy enriquecedora en lo personal, quise compartir con ustedes algunos detalles sobre este prestigioso lanzamiento: la grabación de Te Deum y Poema, del compositor nacional Marvin Camacho.

Madrid. El marco fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de esas instituciones españolas sobresalientes, con ancestral proyección internacional. Fundada en 1752, durante el reinado de Fernando VI, ha sido un baluarte del reconocimiento y la valoración de la estética universal. Se trata de un sitio apropiado, ya que Marvin es académico correspondiente por nuestro país desde 2024.

De Costa Rica para el mundo. Marvin Camacho Villegas es uno de esos brillantes compositores que pertenecen a una generación reconocida más allá de nuestras fronteras. Junto con el músico y productor Jorge Castro Ruiz, ha logrado que grabaciones de algunas de sus obras sean nominadas a los premios Latin Grammy en tres oportunidades: Los caminos de Don Quijote, nominada en 2019 a mejor álbum de música clásica; Cantata Negra, en la misma categoría, en 2023, y Suite de la Verde Vida para Viola y Orquesta Sinfónica: Una Visita Imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica, nominada a mejor composición clásica contemporánea en 2025.

Te Deum y Poema, la obra que se ha grabado nuevamente, es una composición musical de cinco movimientos que desarrolla dos textos. El propio Te Deum, clásico himno de acción de gracias en latín, se combina con el poema La misa buena, del turrialbeño Jorge Debravo, que mezcla la tradición de la misa católica con elementos autóctonos americanos. Así lo reflejan versos como “Haremos una hostia con masa de maíz, harina y esperanza” o “Cuando se reza, de pie y cantando; los de rodillas son los paganos”.

La elegante composición se caracteriza por potentes coros y solos de tenor. También incorpora recursos contemporáneos, como la combinación de coros y textos hablados, y un protagonismo instrumental de orquesta definido por una percusión articulada.

La interpretación fue grabada en nuestro querido Teatro Nacional de Costa Rica, bajo la supervisión experta del ingeniero de sonido Jeffrey Barboza Caravaca y con el talento humano del centenario escenario. También cabe destacar el gran trabajo de Diego Castillo Calvo como copista y editor, así como el de Verónica Bonelli en el diseño y el de Cristian Bonilla en la fotografía. Todos estuvieron bajo la dirección de Jorge Castro Ruiz, productor de la obra. Contar en Costa Rica con profesionales técnicos de esta envergadura es una oportunidad que, en este caso, se supo aprovechar.

Los intérpretes conforman tres grupos corales: el Coro de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Coro Sinfónico de la misma institución y el Coro de Cámara UCR-Coral. A ellos se suma la Orquesta Sinfónica Municipal de Paraíso de Cartago. Todos están dirigidos por Didier Mora Monge y cuentan con la participación estelar del tenor Ernesto Rodríguez Montero. Todos son nacionales.

En todo disco, la portada transmite un mensaje adicional. En el caso de Te Deum y Poema, se escogió una magnífica obra del pintor y arquitecto costarricense Jorge Castro Villegas, que representa la parroquia de San Ramón Nonato de Alajuela, envuelta en un fogoso atardecer de cirrocúmulos encendidos. La imagen fue captada desde la ventana de su casa de niño, en la mencionada ciudad de poetas. Se trata de otra imagen típica de Costa Rica.

Esta grabación de calidad, basada en una obra tan costarricense y con proyección internacional, es consecuencia de décadas de inversión en educación, cultura y programas permanentes que sostienen el desarrollo institucional –como en el caso de la UCR– y municipal –como en el de Paraíso–, así como el de músicos y coros de alto nivel. ¿Cómo no reconocer la importancia de tales inversiones cuando generan resultados excepcionales como estos?

fernandollorcacastro@yahoo.es

Fernando Llorca Castro es exministro de Salud, expresidente ejecutivo de la CCSS y exembajador de Costa Rica en Estados Unidos.