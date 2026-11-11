AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

Lo que Costa Rica puede lograr cuando invierte en cultura

Deseo compartir con ustedes algunos detalles sobre este prestigioso lanzamiento: la grabación de ‘Te Deum y Poema’, del compositor nacional Marvin Camacho

Portada del disco Te Deum y Poema, del compositor nacional Marvin Camacho. Es una obra del pintor y arquitecto costarricense Jorge Castro Villegas, que representa la parroquia de San Ramón Nonato de Alajuela, envuelta en un fogoso atardecer de cirrocúmulos encendidos.
Portada del disco Te Deum y Poema, del compositor nacional Marvin Camacho. Es una obra del pintor y arquitecto costarricense Jorge Castro Villegas, que representa la parroquia de San Ramón Nonato de Alajuela, envuelta en un fogoso atardecer de cirrocúmulos encendidos. Foto cortesía de Fernando Llorca
Fernando Llorca Castro