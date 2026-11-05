Las señales de la catástrofe están a la vista y al sector privado le toca sonar la alarma

Dirijo un grupo logístico regional que cobra en dólares y paga en colones. Tengo un interés directo en el tipo de cambio y por eso lo declaro antes de empezar.

A estas alturas, el ciudadano tiene razón en desconfiar. Por todo lado, escucha que el país está mejor, pero su realidad es otra. No siente que el país sea más seguro, ni que las listas de espera de la CCSS se hayan acortado, ni que las carreteras funcionen mejor, ni que haya más empleo formal. Casi cinco años después, la mejora que más se exhibe es un colón fuerte frente al dólar.

El ciudadano que no viaja, que no estrena carro ni compra por Internet no siente la mejora, porque el dólar barato beneficia sobre todo a quien consume lo importado. Y ese colón fuerte no se ganó. Nació de un error de política monetaria en 2022 y se sostiene con deuda del Banco Central. Esa deuda no entra en la regla fiscal porque el Banco no es parte del Gobierno Central. Pero existe, ya consumió el patrimonio del Banco Central y eso lo pagaremos todos. El dólar barato dio una sensación de bienestar a algunos. La factura la paga un modelo de desarrollo basado en exportar, que durante 40 años repartió beneficios a todo el país. Hoy, las exportaciones crecen al menor ritmo en seis años y el empleo en zona franca cayó por primera vez.

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