Se ha discutido mucho sobre las presas en Costa Rica y cómo afectan la producción, la competitividad, la salud mental y la tranquilidad de las personas. También se ha hablado de las interminables horas que perdemos en ellas, un tiempo que podríamos dedicar a estudiar, descansar, leer, participar en actividades comunitarias o compartir con nuestras familias. Y ni hablar de los gastos en combustible y de la contaminación que provocan esas presas interminables.

De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, la intensidad de las presas se duplicó y el problema aumentó en 62 de los 82 cantones durante los últimos cinco años. En el informe, se estima que los y las costarricenses pasan cerca de 27 días al año en presas, lo que representa la pérdida de unos 400 millones de horas atrapados en esos calabozos metálicos en que se convierten los vehículos en los atascos de tránsito.

En ese contexto de los millones de horas perdidas, se ha discutido mucho menos sobre cómo las presas afectan nuestra sociabilidad. Hay estudios realizados en otros países que muestran cómo se debilitan los vínculos sociales conforme aumenta el tiempo que debemos invertir en desplazarnos para encontrarnos con nuestras amistades o familiares.

Según la “regla de los 30 minutos”, desarrollada por el antropólogo Robin Dunbar, por cada media hora adicional que se suma al tiempo necesario para encontrarse con las personas queridas, disminuye significativamente la probabilidad de verlas. Así, los encuentros se van haciendo cada vez menos frecuentes, hasta que, en algunos casos, prácticamente desaparecen debido al tiempo y esfuerzo que requiere mantenerlos con regularidad.

Y pocas cosas pueden ser más perjudiciales para nuestra vida social que ir perdiendo la posibilidad de encontrarnos cara a cara, de compartir los momentos importantes o, simplemente, de disfrutar de la compañía de otras personas.

Las presas nos generan una pobreza de tiempo que limita nuestras posibilidades de encuentro colectivo para disfrutar, organizarnos e incluso imaginar alternativas de vida y de futuro.

Esa pérdida de espacios de encuentro nos aísla, reduce progresivamente nuestros círculos de convivencia y nos empuja hacia relaciones cada vez más mediadas por la virtualidad y los algoritmos, en las que las pantallas terminan sustituyendo buena parte de los encuentros presenciales.

La transición de la trampa de los vehículos a la trampa de las pantallas no solo tiene consecuencias en la salud mental y física, sino que también genera una desconexión social que tiene implicaciones para la convivencia social e incluso para la vida política.

Diversos estudios han planteado que la reducción de las oportunidades de encuentro presencial para la deliberación y la práctica de la política en solitario, por medio de Internet, puede favorecer la demonización de quienes piensan diferente, fomentar la polarización y alimentar una creciente necesidad por el caos.

En ese sentido, las presas no solo implican una pérdida de tiempo en las carreteras y de oportunidades para cultivar los afectos, sino también para sostener las amistades y mantener vivos los vínculos que le dan sentido a nuestra vida en común y a la convivencia democrática.

Las soluciones a esta problemática son bien conocidas. Se necesitan políticas públicas de movilidad que garanticen un transporte público eficiente, accesible y articulado, así como sistemas alternativos para el transporte de carga, como los trenes, que permitan sacar muchos vehículos pesados de las carreteras. También es necesaria una adecuada organización territorial y planificación urbana para disminuir los desplazamientos cada vez más largos entre los lugares de residencia, trabajo, estudio y recreación.

Sin embargo, los gobiernos de las últimas décadas han avanzado en el sentido contrario: eliminando los trenes de carga, abandonando el transporte público colectivo y permitiendo un crecimiento urbano desordenado que multiplica las distancias y la dependencia del automóvil.

Las presas nos roban tiempo, tranquilidad y recursos. También nos están robando una parte importante de nuestra vida social, afectiva y comunitaria, lo que contribuye a la desconexión social y a la polarización en una sociedad ya marcada por profundas desigualdades.

montserrat.sagot@ucr.ac.cr

Montserrat Sagot es profesora catedrática jubilada de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la UCR.