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Las palabras del Papa en Suramérica también son para Costa Rica

En nuestro país, donde el insulto amenaza con sustituir al argumento y la confrontación parece imponerse sobre el diálogo, esta reflexión del papa León XIV adquiere una vigencia extraordinaria

Pope Leo XIV greets faithful during a welcome ceremony at Plaza Independencia in Montevideo on November 6, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
En Uruguay y Argentina, el papa León XIV insistió en que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. TIZIANA FABI
Germán Salas Mayorga