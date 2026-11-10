Las palabras del Papa en Suramérica también son para Costa Rica

Casi pareciera estar escuchando al Papa en nuestra catedral metropolitana. Aunque sus palabras estaban dirigidas a argentinos y uruguayos, las realidades que describe resultan tan cercanas que bien podrían tener a Costa Rica como destinataria.

El Pontífice recordó la importancia de proteger los sistemas de salud, especialmente para quienes se encuentran en los extremos de la pirámide demográfica, como los niños y los adultos mayores. Insistió en que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y, sobre todo, recordó que una sociedad verdaderamente humana no puede darse el lujo de descartar a nadie.

Pero, quizá, su reflexión más contundente fue sobre el ejercicio de la democracia. En una Argentina marcada por los discursos altisonantes de Javier Milei y sus frecuentes descalificaciones contra quienes piensan diferente, el Papa recordó:

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

¿Acaso no necesitamos escuchar esas mismas palabras en Costa Rica? En nuestro país, donde el insulto amenaza con sustituir al argumento y la confrontación parece imponerse sobre el diálogo, esta reflexión adquiere una vigencia extraordinaria. La democracia no se defiende únicamente en las urnas. También se protege con la palabra, el respeto y la capacidad de reconocer al adversario político como un compatriota, no como un enemigo.

El Papa también puso su mirada en la educación, precisamente cuando Costa Rica enfrenta serios desafíos en esta materia. Su llamado fue inequívoco: “Preservar y fortalecer esta vocación educativa exige ofrecer a los jóvenes una formación que les permita descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás”.

No se trata únicamente de formar trabajadores para una economía, sino ciudadanos capaces de construir una sociedad mejor. La receta pontificia parece sencilla, aunque llevarla a la práctica exige una enorme voluntad política y humana.

“Los legítimos intereses de cada nación han de defenderse mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”. No hay aquí una invitación a renunciar a las diferencias, sino a comprender que ninguna diferencia justifica destruir los puentes que sostienen nuestra convivencia.

Y el Papa dejó una advertencia que debería resonar en quienes hoy ejercen el poder, tanto en Argentina y Uruguay como en Costa Rica: “La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.

Porque gobernar no es imponer una voluntad ni profundizar las divisiones, sino cuidar la patria que hemos recibido y que un día tendremos que entregar.

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Germán Salas M. es periodista.