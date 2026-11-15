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Las gallinas de don Pepe

El Ministerio de Cultura agregó un despropósito a la lista de los que parecen perseguir al monumento del expresidente José Figueres Ferrer en la plaza de la Democracia

Desfile del Abolición del Ejército
01/12/2025 Un desfile de Vehículos Jeep Willys modelos antiguos similares a los usados en la guerra del 1948, salieron de la Sabana y recorrieron por paseo Colón hasta el ministerio de Seguridad Publica y el Museo Nacional antiguo cuartel Bellavista. Foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Ovidio Muñoz Corrales