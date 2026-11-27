Tan solo unos días antes del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, hecho que ha conmocionado al país y reabierto el debate sobre la libertad de expresión y las amenazas que enfrenta nuestra democracia, se publicó un estudio de opinión que no debería pasar inadvertido.

Se trata de la cuarta Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, elaborada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica.

Entre los principales hallazgos de este lúcido y oportuno estudio destacan cifras que deberían invitarnos no solo a la reflexión, sino también a involucrarnos activamente en la defensa de nuestras libertades democráticas, para evitar que nuestro país termine de salírsenos de las manos, si es que eso no ha ocurrido ya.

Libertad de expresión y periodistas en peligro

Un 54,7% de los costarricenses considera que la libertad de expresión está en peligro, una disminución de 18,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Sin embargo, un 58,1% considera peligroso ejercer el periodismo, la cifra más alta desde que se realiza esta medición. Cabe preguntarse cómo habrían respondido los ciudadanos si la encuesta se hubiera aplicado después del asesinato de Camilo Rodríguez.

La polarización condiciona nuestras percepciones

La encuesta revela que quienes valoran muy positivamente la gestión de Rodrigo Chaves tienen 69 puntos porcentuales más de probabilidad de considerar que el gobierno respeta la libertad de expresión, en comparación con quienes la valoran muy negativamente.

En sentido contrario, estos últimos tienen 55 puntos porcentuales más de probabilidad de percibir que este derecho está en peligro.

Cuando nuestra valoración de las libertades fundamentales depende tanto de quién ejerce el poder, la polarización deja de ser únicamente una disputa política y se convierte en un desafío para la convivencia democrática.

La censura y el miedo persisten

Un 46,1% considera que existen censura o limitaciones para expresarse libremente, mientras que un 40,1% reconoce haber dejado de manifestar sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias.

Aunque ambos indicadores disminuyeron respecto del año anterior, siguen siendo preocupantes. Una democracia no puede conformarse con garantizar formalmente la libertad de expresión si una parte considerable de sus ciudadanos siente temor de ejercerla. El desacuerdo político no debería convertirse en motivo de intimidación ni de silenciamiento.

La desinformación gana terreno

Un 33,5% reconoce haber creído recientemente en contenidos que posteriormente resultaron falsos. Entre ellos, un 74,76% señala Facebook como uno de los canales por los que recibió esa información.

Cada vez resulta más necesario preguntarnos, antes de compartir una noticia: ¿será cierto lo que estamos leyendo?

La preocupación aumenta cuando observamos que más de la mitad de los encuestados afirma haber visto desinformación sobre el gobierno, la Sala Constitucional, jueces, fiscales y la Asamblea Legislativa. Incluso un 43,4% reporta haber visto contenidos falsos sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, institución fundamental para nuestra democracia.

‘Influencers’: entre la credibilidad y el miedo

Entre los actores que generan menor confianza cuando informan sobre asuntos nacionales se encuentran los influencers, con apenas un 16% de confianza alta, por debajo de los ministros de Gobierno, con un 23,3%, y únicamente por encima de los diputados, con un 14,8%.

El dato resulta revelador: quienes tienen una gran capacidad para generar ruido y controversia en el debate público no necesariamente son quienes despiertan mayor confianza ciudadana. La popularidad digital no equivale a credibilidad.

El debate público se traslada a las redes sociales

Un 70,7% manifiesta que se informa frecuentemente mediante estas plataformas, donde el periodismo profesional compite con opiniones personales, propaganda política y contenidos falsos. Es cierto que las redes sociales han democratizado la posibilidad de comunicar, pero no necesariamente han mejorado nuestra capacidad para estar bien informados. Hoy algunos viven de generar desinformación sobre un bando político determinado.

Los medios frente al poder político y económico

Un 63,6% considera que el gobierno tiene mucha influencia sobre los medios de comunicación, mientras que un contundente 90,1% percibe una influencia importante de los grupos con poder económico.

Los resultados evidencian que la ciudadanía identifica presiones provenientes de distintos sectores. Un 78% considera importante que los medios difundan positivamente el trabajo gubernamental y un 55,5% estima que deberían apoyar al gobierno. Sin embargo, un 60,2% rechaza que la publicidad estatal se asigne para favorecer a medios afines a sus posiciones políticas.

Compromiso con la verdad y motivos para la esperanza

Afortunadamente, no todos los resultados son negativos. Un 97,4% considera importante que los medios denuncien la corrupción y un 80,7% estima que deben vigilar al gobierno. También resulta alentador que el 71,5% manifieste confiar en el trabajo de los periodistas y que, por primera vez desde el inicio del estudio, una mayoría confíe en los medios de comunicación.

Estos resultados demuestran que, pese a las tensiones y la polarización, existe un importante respaldo ciudadano a la función fiscalizadora del periodismo. Corresponde a los medios honrar esa confianza mediante el rigor, la independencia y el compromiso con la verdad, pero también a los ciudadanos defender su derecho a informar y ser informados.

La muerte de un periodista debería obligarnos a reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Porque defender la libertad de expresión no consiste en proteger únicamente las voces con las que coincidimos, sino, especialmente, aquellas que nos incomodan.

info@danielcalvo.com

Daniel Calvo Sánchez es politólogo.