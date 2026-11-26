La violencia contra las mujeres ha sido empleada como herramienta política a través de la historia moderna. No en vano, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conmemora el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, bajo la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Así, esta forma de violencia trasciende la agresión individual y constituye más bien un mecanismo para construir y reproducir relaciones desiguales de poder, lo que sirve para restringir nuestra participación en la vida pública, silenciar nuestras voces y limitar nuestro quehacer.

Algunas de sus expresiones son explícitas y crudas; otras se naturalizan de manera más sutil en el lenguaje, las relaciones laborales y las instituciones: la descalificación, el cuestionamiento de la autoridad, la deslegitimación de la palabra y la invisibilización del trabajo de las mujeres. Aisladas, estas últimas pueden parecer menores; reiteradas, reproducen relaciones de poder profundamente desiguales.

Reconocer estas violencias implica comprender los procesos sociales, económicos y culturales que permiten su persistencia. Para esto se necesita emplear una perspectiva multisectorial e interseccional; es decir, reconocer que las desigualdades de género se entrecruzan con otras condiciones sociales y que enfrentarlas requiere la articulación de diferentes sectores sociales e institucionales.

Es precisamente aquí donde quisiera detenerme en el papel de las universidades públicas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para comprender la complejidad y los alcances de la violencia contra las mujeres, necesitamos universidades públicas completas y fortalecidas, capaces de abordar los problemas de género desde una perspectiva amplia y de poner en diálogo distintas áreas del conocimiento.

Comprender cómo se han construido las prácticas violentas contra las mujeres y cómo estas persisten y se transforman requiere de la memoria histórica, la investigación, la articulación de diferentes saberes y la proyección comunal que convergen en la universidad. Sin esta perspectiva, corremos el riesgo de tratar las violencias como hechos aislados y no como parte de estructuras que atraviesan nuestras sociedades. Corremos también el riesgo de olvidar la incuestionable conexión entre violencia contra las mujeres y deterioro democrático.

También tenemos la responsabilidad de aportar herramientas para la sensibilización y la comunicación pública en la materia, accesibles para todos los sectores de la sociedad. Este es, sin duda, uno de nuestros mayores retos. Además de producir conocimiento en la materia y comunicarlo efectivamente, la universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales sensibles a la realidad política y capaces de reconocer estas violencias e intervenir frente a ellas.

Otra de nuestras tareas es la autoevaluación. En el interior de las universidades públicas, el compromiso contra la violencia también se expresa en cómo reinventamos nuestras estructuras internas, ejercemos nuestras labores, escuchamos a otras mujeres, reconocemos su trabajo y construimos nuestros vínculos universitarios.

La defensa de los derechos de las mujeres debe reflejarse en nuestras decisiones cotidianas y en las políticas universitarias, y no utilizarse solamente como una credencial de legitimidad ante la sociedad. En ese sentido, podemos y debemos sentar precedentes que trasciendan el ámbito universitario y contribuyan a orientar las políticas públicas y las prácticas institucionales del país.

Por eso, la universidad pública tiene una doble responsabilidad: transformar las prácticas que reproducen la violencia en su interior y proyectar hacia el país el conocimiento, las herramientas y las experiencias que permitan combatirla. Su contribución a las políticas públicas de género debe surgir tanto de lo que investiga y enseña como de lo que es capaz de transformar en su propio funcionamiento.

El compromiso con una sociedad libre de violencia contra las mujeres se mide también en nuestras formas de hacer y en nuestra capacidad de construir, desde múltiples frentes, respuestas colectivas para enfrentarla.

natalia.solanomeza@ucr.ac.cr

Natalia Solano Meza es investigadora en la Universidad de Costa Rica (UCR) y miembro del Consejo Universitario de esa institución.