El magistrado de la Corte Suprema de Justicia no llega a ese puesto por suerte, ni debería llegar por decisiones políticas. Llega, y solo debe llegar, si reúne las cualidades que pocos poseen: independencia, integridad, conocimiento, valentía, imparcialidad, vocación, prudencia y, la cualidad fundamental, amor a la patria.

Porque la magistratura no es un premio político. Es un sacerdocio republicano. Es el más alto honor al que puede aspirar un jurista y la más grande responsabilidad que puede asumir un ciudadano frente a su patria.

Por eso, una visa no hace, ni forma, y mucho menos debería comprometer a un magistrado de nuestro Poder Judicial.

La toga no se otorga en una embajada. La toga no se compra con un pasaporte. La toga se gana con años de estudio, de trabajo honesto y de fallos apegados a la ley, y se defiende con dignidad hasta las últimas consecuencias.

En los últimos años, principalmente durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, varias personas que ocuparon u ocupan cargos de relevancia se vieron afectadas por el retiro de su visa. Un fenómeno raro, que muy pocos conocen y que pocos se atreven a mencionar, pero que no puede convertirse en un instrumento de presión contra la independencia judicial.

Lo cierto es que dentro de ese grupo se encuentra el magistrado Paul Rueda Leal, jurista a quien conocí por mi trayectoria laboral en el Poder Judicial y de quien no tengo la menor duda de que se reviste con las cualidades antes descritas.

El magistrado Rueda Leal es, ante todo, una persona proba. Un hombre de conducta intachable, de vida pública y privada transparente, que nunca ha utilizado su cargo para beneficio personal ni para servir a intereses políticos o económicos. Su probidad no se presume, se comprueba con su trayectoria. Su nombre no está manchado por escándalos, sino enaltecido por su rectitud.

Es, además, un profesional en todo el sentido de la palabra. Un jurista de sólida formación académica, de profundo conocimiento del derecho, de criterio jurídico firme y de una capacidad de análisis que lo distingue. No improvisa, no se deja llevar por presiones mediáticas ni por el ruido político. Estudia, fundamenta y resuelve con la ley en la mano y la conciencia tranquila.

Es un juez que entiende que la justicia no se administra para complacer al poder, sino para proteger al ciudadano. Que un fallo no se mide por los aplausos que genera, sino por la verdad que defiende.

Próximamente estará optando por su reelección y no me queda la menor duda de que lo tendremos ocupando esa silla por ocho años más. Sobre todo porque este funcionario ya ha pasado por el mayor escrutinio de la historia de este país, siendo blanco en lo personal junto a su familia, hasta ser víctima del retiro de una visa.

Quien ha sido examinado hasta en lo más íntimo y ha salido limpio, quien ha sido atacado y se ha mantenido firme, quien ha perdido privilegios y no ha perdido la dignidad, demuestra de qué está hecho. Las pruebas no lo doblegaron; lo engrandecieron.

Un funcionario que ha enfrentado pruebas tan duras y ha permanecido firme demuestra la solidez de sus principios y la profundidad de sus convicciones. Su mayor mérito no reside en los privilegios que haya perdido ni en los ataques que haya soportado, sino en haber preservado su integridad, sus valores éticos y su compromiso con la democracia.

Este país necesita magistrados probos y profesionales como él, capaces de ejercer la justicia con independencia y firmeza frente a las presiones de los intereses partidarios. De ellos depende, en buena medida, la defensa de nuestros pilares democráticos y de la separación de poderes, hoy expuestos a constantes intentos de debilitamiento.

Costa Rica necesita jueces que no se vendan, que no se arrodillen y que no le tengan miedo al poder. Necesita magistrados que entiendan que, por encima de una visa, de un cargo o de un ataque, están la patria, la Constitución y la democracia.

Porque cuando la justicia se mantiene de pie, la República se mantiene de pie. Y cuando un magistrado defiende su independencia, está defendiendo la libertad de todos los costarricenses.

Respeto y, sobre todo, agradezco a tan honorable funcionario por el servicio que presta en la lucha por la democracia y la paz social. La historia sabrá reconocer a quienes, en tiempos difíciles, no cambiaron sus principios por comodidad.

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Gustavo Mata Vega es exministro de Seguridad y Gobernación.