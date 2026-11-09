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La sordera hereditaria que puso a una familia de Cartago en el mapa científico mundial

A pesar de que las familias portadoras de esta pérdida auditiva en Cartago tienen muchos apellidos diferentes, se logró encontrar un antepasado común: el teniente Felipe Monge Merino, quien llegó a Costa Rica allá por el año 1600

Sordera, mujer sorda. Mujer adulta, de espaldas, con la mano sobre la oreja
Los investigadores determinaron que se trata de una sordera bilateral (afecta ambos oídos) y neurosensorial (daña las células ciliadas del oído interno), que se inicia en la primera década de vida. (Foto con fines ilustrativos). Foto: Shutterstock

Pedro León Azofeifa y José Raúl Sánchez Cerdas