La sordera hereditaria que puso a una familia de Cartago en el mapa científico mundial

Hace 35 años, en el VIII Congreso de la Asociación Internacional de Genética Humana, celebrado del 6 al 11 de octubre de 1991 en Washington D. C., se dio a conocer a la comunidad científica mundial la existencia en Cartago, Costa Rica, de una gran familia con una sordera hereditaria con características muy particulares, desconocidas previamente. Este trastorno auditivo, por diversas razones, se denominó “La sordera de la Familia M.”.

A pesar de que las familias portadoras de esta pérdida auditiva en Cartago tienen muchos apellidos diferentes, el ilustre investigador Eduardo Fournier, profesor y genealogista de la Universidad de Costa Rica (UCR), logró encontrar un antepasado común para todas las familias: el alférez (teniente) Felipe Monge Merino, quien llegó a Costa Rica allá por el año 1600, procedente de Jerez de la Frontera (España).

Monge Merino introdujo el apellido, pero su condición auditiva se desconoce. El estudio de Fournier demostró que todos los afectados están emparentados. Las familias examinadas, en su gran mayoría, son habitantes de las comunidades de Taras (San Nicolás), Quircot, El Molino y Loyola. Todos colaboraron con el estudio de forma voluntaria y con mucho entusiasmo, así como también sus hermanos oyentes.

El estudio de esta sordera se inició en el Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la UCR en 1977, en respuesta a una solicitud de Grace Jara, directora de la Escuela de Niños Sordos de Cartago, y de Susana Roberts (UCR), dirigida a Pedro Léon (uno de los autores de este artículo).

Luego, el mapeo genético se logró en 1997, en colaboración con un equipo científico sobresaliente que incluyó a la doctora Mary-Claire King, de UC-Berkeley, y sus estudiantes Erick Lynch y Jan Morrow, y a los doctores Jim Maurer, Al Knox, Roger Vanegas, Henriette Raventós, Susana Roberts, José Bonilla y Carmen Isabel Vargas, entre los principales participantes.

En este árbol genealógico, se observa cuáles miembros de las primeras generaciones de la familia M. (hombres y mujeres) resultaron afectados con la mutación. (Gráfico: Cortesía de Pedro León A./Imagen explicativa)

Desde el punto de vista del genotipo –es decir, la información genética que se hereda de los padres–, se trata de una sordera hereditaria dominante, autosómica y no-sindrómica. Al ser dominante, el padecimiento tiene una posibilidad del 50% de manifestarse en cada niño(a) de la familia. Notamos que siempre alguno de los dos progenitores presenta la sordera, y que, evidentemente, no está ligada al par de cromosomas sexuales XY. Por tanto, la sordera es “autosómica”, y la mutación se ubica en alguno de los 22 cromosomas (autosomas) compartidos por ambos sexos.

No observamos, en los análisis que se hicieron al inicio, otras alteraciones asociadas a la pérdida auditiva, por lo que se definió como sordera “no-sindrómica”.

Por muchos años, nos reunimos periódicamente con las familias en Cartago y los mantuvimos informados de los resultados hasta el final del estudio. Siempre nos produjo asombro observar, durante las reuniones, la comunicación entre sus miembros, por medio de un “lenguaje silencioso” (la lectura labial silenciosa, visual, sin emitir sonido alguno). Su uso, aun por los oyentes, es impresionante y les permitía conversar, animadamente, sin interferencias a través del salón, en los eventos que organizábamos.

Desde el punto de vista del fenotipo –es decir, cómo se manifiesta esta pérdida en las personas–, notamos que es una sordera bilateral (afecta ambos oídos), neurosensorial (daña las células ciliadas del oído interno), y se inicia en la primera década de vida, aunque no hemos descartado la posibilidad de que sea congénita –o sea, que esté presente desde el nacimiento de manera muy leve–.

Contrario a la mayoría de las sorderas humanas, que muestran el inicio de la pérdida auditiva en los tonos agudos, la sordera de la Familia M. inicialmente muestra una disminución en los tonos graves. Esta condición tan peculiar, detectada por primera vez por el doctor José Raúl Sánchez Cerdas, marcó una diferencia sustancial en la caracterización de esta patología auditiva. Inicialmente, los afectados presentan un notable deterioro de los tonos graves, pero conforme avanza la adolescencia, se afecta todo el espectro de frecuencias, hasta que se convierte en una sordera profunda y pantonal en los adultos.

El estudio de la Familia M. aportó hallazgos genealógicos, genéticos y audiológicos importantes, algunos de ellos publicados en la revista Science en 1977, incluyendo la identificación del gen mutado, Diaphanous1, y su ubicación en 5q31.

De hecho, la sordera de la Familia M. fue la primera sordera hereditaria, autosómica, dominante que se registró en el Compendio Mundial de Enfermedades de Origen Genético, razón por la cual se designó como DFNA1 (Deafness Autosomal #1) y tiene su “número de McKusick” (OMIM124900) en este importante índice de enfermedades hereditarias.

En las últimas décadas, han aparecido varias sorderas similares en diversos países del mundo que reportan mutaciones del mismo gen Diaphanous1. Sin embargo, todas presentan diferentes mutaciones específicas en el gen, ninguna mutación igual a la de la Familia M., aunque el fenotipo siempre es la pérdida auditiva.

Se ha descubierto que existe un mecanismo molecular que subyace a todas estas sorderas, debido a que la proteína Diaphanous mutada no logra adoptar cierta conformación estructural para disminuir su actividad y se mantiene siempre en la conformación activa. En este caso, el exceso en la actividad de la proteína parece ser dañino.

Desde el inicio, se propuso que la sordera de la Familia M era “no, sindrómica”; sin embargo, en las últimas décadas se ha descubierto que, en otras sorderas que afectan a la proteína Diaphanous1, también se presenta en los afectados una leve trombocitopenia (bajo número de plaquetas en sangre). Esto, aparentemente, se está investigando para evaluar la posible existencia de esa misma condición en la Familia M.

Según los resultados que se obtengan, tal vez nos veremos obligados a cambiar la designación a una sordera sindrómica, con al menos dos síntomas diferentes.

Y es que, en la investigación científica, pronto descubrimos que los hallazgos casi siempre generan nuevas incógnitas.

pleonazofeifa@gmail.com

Pedro León Azofeifa es biólogo genetista.

José Raúl Sánchez Cerdas es audiólogo y pedagogo.

Encuentre más detalles sobre esta investigación en ‘Viaje hacia el silencio’, de Pedro León (Editorial UCR, 2021.)