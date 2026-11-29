Existe una enorme diferencia entre el conocimiento y la aplicación de las normas de salud ocupacional entre los trabajadores independientes y los asalariados de empresas e instituciones.

Mientras que, para los primeros, el conocimiento de estas normas suele ser prácticamente nulo, para los segundos constituye parte de una formación básica, exigente y beneficiosa que, con el tiempo, llega a convertirse en un hábito.

Son innumerables los accidentes que pueden evitarse gracias al conocimiento y la correcta aplicación de las medidas de prevención.

Por esta razón, considero conveniente incorporar la salud ocupacional como materia obligatoria en los programas de estudio de secundaria. Otra alternativa sería que instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS) organizaran seminarios dirigidos especialmente a los trabajadores independientes.

Conceptos tan sencillos como utilizar guantes, anteojos de protección y calzado adecuado pueden evitar lesiones importantes. Asimismo, tomar precauciones como asegurar una escalera alta mediante amarres firmes y garantizar tres puntos de apoyo al trabajar a considerable altura puede marcar la diferencia entre realizar una tarea de manera segura y sufrir un accidente grave.

La prevención no debe ser un privilegio de quienes trabajan para una empresa. Debe ser un conocimiento y una práctica al alcance de todos los trabajadores.

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Jaime Morera Monge es ingeniero.