La política exterior de Laura Fernández: demasiadas contradicciones

La carta que la presidenta Laura Fernández entregó al papa León XIV permite valorar su gestión. Ahí reivindica la paz, la democracia, el diálogo y la dignidad humana como valores que Costa Rica defiende dentro y fuera de sus fronteras.

Pero este gobierno no cuenta con una política exterior integral que articule objetivos, prioridades y límites. Debemos reconstruir su orientación, entrevista por entrevista. Pero, de la presidenta, porque hemos visto que la Cancillería carece de facultades para definir la diplomacia costarricense. Esa dispersión deja sin respuesta cómo sirven al interés nacional las decisiones del gobierno.

México recibió una señal temprana. El 6 de marzo, todavía como presidenta electa, la señora Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó a ese país como referente de dónde Costa Rica no debía llegar, al hablar de violencia y crimen organizado. Una amenaza compartida exige cooperación y prudencia diplomática. Convertir al interlocutor en ejemplo negativo puede producir un titular; pero construir una relación útil requiere estrategia.

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