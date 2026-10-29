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La política del escándalo nos hace perder de vista a Costa Rica

La pregunta esencial no es quién consigue imponer su relato, sino qué problemas estamos dejando sin resolver mientras discutimos ese relato

Avión de combate en la Segunda Guerra Mundial
En la Segunda Guerra Mundial, el matemático Abraham Wald recibió el encargo de estudiar los aviones que regresaban de las misiones de combate. ranchorunner
Ferdinand von Herold

Durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático Abraham Wald recibió el encargo de estudiar los aviones que regresaban de las misiones de combate. Muchos presentaban perforaciones de bala en las alas y el fuselaje. La conclusión aparentemente lógica era reforzar precisamente aquellas partes donde se concentraban los impactos. Sin embargo, Wald comprendió algo que los demás habían pasado por alto: estaban estudiando únicamente los aviones que habían sobrevivido.

Los que no regresaron probablemente habían recibido impactos en lugares mucho más vulnerables. La solución no consistía en reforzar donde se veían más agujeros, sino donde no aparecían. Aquella observación dio origen a una de las enseñanzas más reveladoras sobre el llamado sesgo de supervivencia.

La lección de Wald debería hacernos reflexionar sobre la manera en que estamos observando la política costarricense.