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La mortadela, el manotazo y una lección para toda la vida

Ante el vacío enorme en la educación pública, cuyas consecuencias percibimos cada vez más por causa de medidas reduccionistas de los gurús de la macroeconomía, cada hogar debe convertirse en bastión de identidad contra el tufo populista y la polarización social

Mesa de casa humilde sobre la que hay cinco tazas de café humeante, una canasta con bollos de pan y un plato con pocas tajadas de mortadela.
El pan y la mortadela debían alcanzar para todos, señaló de buen modo mi mamá. Imagen creada con IA
Roberto García Herrera