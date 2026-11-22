Quienes crecimos en los años 80 recordamos con cariño la serie familiar El show de Cosby. Cada episodio nos llevaba al hogar de los Huxtable, encabezado por el entrañable doctor Cliff Huxtable, interpretado por Bill Cosby, y su esposa Clair, abogada. Allí estaban sus cinco hijos, las ocurrencias del padre, la sensatez de la madre y los conflictos domésticos resueltos entre risas y abrazos. Era una familia encantadora. Muchos llegamos a pensar que aquel hogar representaba el ideal al que debíamos aspirar.

Con los años, aquella imagen se derrumbó. El hombre que encarnaba al padre ejemplar enfrentó decenas de acusaciones por abusos sexuales. Cosby fue condenado penalmente en 2018, aunque la sentencia fue anulada en 2021 por razones procesales. También fue declarado responsable en procesos civiles por agresiones sexuales.

La decepción fue enorme: no caía solo la imagen de un actor, sino un símbolo de la paternidad de nuestros recuerdos. Pero surge una pregunta: ¿era falsa la familia que admirábamos o el hombre que pretendía representarla? ¿Debemos desconfiar del ideal familiar por la conducta de quien interpretaba a su padre?

Creo que allí reside la verdadera mentira.

La televisión y, ahora, las redes sociales suelen mostrarnos familias de armonía permanente: padres comprensivos, hijos agradecidos, matrimonios sin desencuentros y problemas resueltos antes de los créditos finales.

La familia real no funciona así. En nuestras casas hay discusiones, cansancio, silencios incómodos, errores y heridas que tardan en sanar. Los padres nos equivocamos, los hijos decepcionan expectativas y los matrimonios atraviesan dificultades. Nada de eso invalida el extraordinario valor de la familia.

El filósofo y pedagogo español Gregorio Luri lo expresa en su libro Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Su propuesta resulta liberadora en tiempos que exigen a los padres ser expertos en educación. Luri reivindica a los padres normales, que saben decir que no, se equivocan y rectifican, y procuran dar ejemplo sin pretender ser perfectos. Padres que entienden que educar no es evitarles todas las dificultades a los hijos, sino prepararlos para enfrentarlas.

Nuestros hijos no necesitan padres de televisión; necesitan padres de verdad: capaces de reconocer errores, pedir perdón, establecer límites, escuchar y, sobre todo, permanecer presentes. Hay algo más profundo: la familia es el primer lugar donde aprendemos que el amor no es un premio por portarnos bien, sino una responsabilidad frente al otro.

En una sociedad que mide a las personas por sus resultados, apariencia o éxito, la familia debería enseñarnos que nuestra dignidad no depende de los logros y que el cariño verdadero no desaparece cuando fracasamos. Amar incondicionalmente no significa aprobar cualquier conducta. Los hijos necesitan límites y consecuencias, pero también la certeza de que, incluso después de equivocarse, el vínculo permanece.

Arthur C. Brooks, profesor de Harvard y estudioso de la felicidad, identifica cuatro pilares para una vida plena: familia, amistad, trabajo y dimensión espiritual. Nos recuerda que la felicidad duradera depende más de nuestras relaciones que del dinero, el reconocimiento o el éxito profesional.

Hay algo extraordinario en regresar a casa después de un fracaso y descubrir que seguimos teniendo un lugar en la mesa. En reencontrarnos con quienes compartimos una historia. En mostrarnos vulnerables, cansados o confundidos sin fingir perfección.

Sería ingenuo afirmar que todas las familias ofrecen ese refugio. Existen hogares marcados por la violencia, el abandono y el sufrimiento. Reconocerlo no debilita la defensa de la familia; nos obliga a procurar que cada hogar sea un espacio de respeto, protección y amor.

Uno de los errores de nuestra época es exigirle perfección a la familia y, al descubrir sus defectos, concluir que ha perdido valor. Hemos confundido lo imperfecto con lo prescindible.

La familia no es valiosa porque sus integrantes sean extraordinarios, sino porque allí aprendemos a convivir con personas diferentes, renunciar al egoísmo, perdonar y reconocer que no somos el centro del mundo.

La familia de El show de Cosby era una ficción. Nuestras familias, con sus imperfecciones, son reales. Y esa imperfección no es necesariamente una debilidad, sino una oportunidad cotidiana para aprender a amar.

La verdadera familia no es aquella en la que nunca caemos, sino aquella que, cuando caemos, nos ayuda a levantarnos.

epiedra@yorkin.org

Edgardo Piedra es profesor de Estudios Sociales por la UCR, máster en Estudios de Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra y doctor en Educación por la Universidad Internacional de Cataluña.