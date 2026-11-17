En el Infierno de Dante, los adivinos tienen la cabeza vuelta hacia la espalda. Quisieron ver lo que aún no sucedía y ahora solo pueden mirar por donde ya pasaron. En la fosa siguiente están los barateros, que hicieron negocio con el cargo público. Permanecen sumergidos en pez hirviente, una sustancia negra y espesa parecida al alquitrán. Cuando alguno asoma la cabeza, los demonios lo devuelven al fondo con sus garfios.

Siempre me ha llamado la atención que Dante los pusiera tan cerca. El adivino ofrece lo que nadie puede conocer. El baratero vende lo que nunca fue suyo. En política, a veces los dos oficios caben en una sola persona.

El primero comparece ante nosotros con la seguridad de quien ya estuvo en el futuro y regresó para contárnoslo. Sabe cuánto crecerá la economía, cuándo recuperaremos la seguridad y qué obras estarán listas antes de que termine su mandato. Llegado el día de rendir cuentas, adquiere una extraordinaria afición por el pasado. Conoce de memoria los errores de sus antecesores y puede explicar por qué era imposible cumplir aquello que, cuando pidió el voto, le parecía perfectamente realizable. Dante le habría reconocido la postura.

El baratero descubre que una decisión pública puede convertirse en un favor personal. A veces, el precio es dinero. Otras veces, es un nombramiento, un voto o un silencio. Y el negocio puede hacerse a plena luz, con discursos, fotografías y hasta una ceremonia de inauguración.

El propio Dante fue condenado en Florencia bajo una acusación de baratería, en medio de la lucha entre facciones que lo llevó al exilio. También se puede abusar del poder acusando a otros de haber abusado de él.

Unas fosas más abajo, Dante encuentra a Bertran de Born, a quien atribuye haber sembrado la discordia entre un rey y su hijo. Lleva su propia cabeza separada del tronco. La división que provocó entre otros queda inscrita en su cuerpo. “Así se cumple en mí el contrapaso”, dice Bertran.

Nuestro Rodrigo Chaves llegó a la presidencia con la certeza de quien conocía los males del país, sabía quiénes los habían causado y tenía claro cómo remediarlos. Su gobierno cerró con un supuesto crecimiento económico y avances fiscales. Su último informe al país, sin embargo, pasó por alto la crisis de homicidios.

Para anunciar cómo se enderezaría el país, había palabras de sobra. Para hablar de los homicidios, faltaron.

Hoy, Chaves ocupa los ministerios de Hacienda y de la Presidencia en el gobierno de Laura Fernández. La recaudación tributaria de setiembre de 2026 creció un 3% respecto del mismo mes del año anterior, pero el acumulado de los primeros nueve meses seguía por debajo del registrado en igual periodo de 2025.

Su propio ministerio reconoce que los ingresos son insuficientes para atender sin presiones los compromisos del Gobierno. El contrapaso tiene aquí una particularidad. Para explicar las cuentas que hoy administra, Chaves debe volver la vista hacia el gobierno que él mismo presidió.

Antes de que Laura Fernández cumpla un año en el cargo, los 31 diputados de Pueblo Soberano ya presentaron el expediente 25.867 para habilitar la reelección consecutiva y modificar las condiciones para que los expresidentes vuelvan a postularse. El primer nombre que pusieron sobre la mesa fue el de su antecesor.

En ese eventual regreso, también importa el fuero. Chaves cuenta hoy con el que corresponde a su condición de ministro. Como presidente, ya vimos su efecto cuando la causa por presunta concusión llegó a la Asamblea para que decidiera si levantaba su inmunidad. Qué consecuencias tendría su regreso para la tramitación de las causas penales que lo involucran es parte de la discusión que abre esa candidatura.

La reforma está redactada, como corresponde, en términos generales. De aprobarse, regiría para presidentes que todavía no conocemos y para elecciones que muchos de nosotros no veremos. Sus promotores, sin embargo, ya pudieron adelantar un nombre.

Mientras al ministro de Hacienda le toca explicar las cuentas del gobierno que presidió, su fracción ya lo ve de vuelta en 2030. Y a Laura Fernández, que apenas empieza a gobernar, sus propios diputados ya le han presentado al sucesor.

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Raúl Alexander Camacho Alfaro es abogado.