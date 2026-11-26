Las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica alcanzaron los $8.178 millones hasta setiembre, lo que representa el 46,5% del total exportado por el país en ese periodo, según cifras de Procomer recogidas por La Nación. Sin embargo, crecieron apenas un 1,05% interanual, el menor incremento desde 2017.

El 64% de las exportaciones costarricenses de dispositivos médicos se dirige a Estados Unidos. En setiembre de 2025, Washington abrió una investigación sobre las importaciones de estos productos por motivos de seguridad nacional, que podría derivar en un nuevo arancel. Sus resultados aún están pendientes.

Difícilmente se encuentran ejemplos que ilustren mejor el peso que tienen para Costa Rica las decisiones que se toman en Estados Unidos.

Esto no es relevante solo para las multinacionales que operan en las zonas francas. También lo es para las empresas de capital costarricense, ya sean proveedoras, de servicios o de tecnología, que venden a clientes estadounidenses –a través de terceros o atendiendo el mercado desde Costa Rica– y que se plantean acercarse directamente a ellos.

Para estas empresas, el reto rara vez consiste en abrir una oficina o constituir una sociedad. El verdadero desafío es encontrar a la persona adecuada para dirigir el negocio en Estados Unidos, sin perder la confianza de los dueños en Costa Rica.

¿Cuándo nombrar al primer responsable en Estados Unidos?

En la práctica, la respuesta suele ser: demasiado tarde.

Primero, se decide en qué estado instalarse; luego se firma con un distribuidor y se alquila una oficina. Solo entonces se piensa en quién dirigirá la operación: una persona que deberá ejecutar una estrategia que no ayudó a diseñar y que quizá no pueda defender ante los clientes.

En lugar de preguntarse “¿ya vendemos lo suficiente como para justificar un salario en Estados Unidos?”, conviene pensar qué decisiones habrá que tomar en los próximos 12 meses que requieran criterio local: elegir o cambiar de distribuidor, fijar precios, negociar un contrato con un cliente importante o decidir en qué ciudad contratar al primer equipo.

Si esa lista crece, ha llegado el momento de contratar a la persona que deberá asumir tales decisiones.

En tiempos de incertidumbre arancelaria, hay una razón adicional para no esperar. Cuando las reglas cambian, los clientes estadounidenses quieren hablar con alguien que comprenda su contexto y pueda responder con rapidez. Una empresa que solo los atiende a distancia corre el riesgo de enterarse tarde de lo que están decidiendo.

¿Qué perfil buscar?

El cargo de “gerente general para Estados Unidos” puede significar cosas muy distintas según la etapa de la empresa.

Si se trata de una firma tecnológica que busca sus primeros clientes, necesita a alguien que sepa vender y formar un equipo comercial. Si es un proveedor que quiere atender a fabricantes estadounidenses, requiere a una persona que conozca los procesos de calificación de proveedores y los largos ciclos de compra.

Antes de iniciar la búsqueda, conviene definir qué debe haber logrado esa persona al cabo de un año. Durante las entrevistas, también es útil pedir a los candidatos que expliquen decisiones que hayan tomado en situaciones similares.

La experiencia en una gran multinacional no se traduce necesariamente en la capacidad de construir un negocio desde cero y con pocos recursos. El primer responsable de una empresa costarricense en Estados Unidos probablemente tendrá que vender, contratar, organizar y rendir cuentas, todo a la vez.

Por eso, la experiencia en lanzamientos o en empresas en crecimiento suele pesar más que un nombre famoso en el currículo.

¿Enviar a alguien de la casa o contratar allá?

La persona enviada desde Costa Rica conoce el producto y cuenta con la confianza de los dueños, pero probablemente carece de una red profesional en Estados Unidos y desconoce su mercado laboral.

El ejecutivo contratado localmente, por su parte, aporta contactos e intuición de mercado, pero tardará en comprender la tecnología y la cultura de la empresa.

Muchas veces, la mejor solución es una dupla: un líder local con poder real de decisión y una persona en Costa Rica encargada de mantener el vínculo con la junta directiva.

Errores que conviene evitar

1. Dar el cargo sin otorgar autoridad. Los candidatos experimentados preguntarán pronto qué pueden decidir por su cuenta. Si cada contratación o gasto importante requiere aprobación desde San José, es probable que los mejores se retiren después de la primera entrevista.

2. Subestimar la compensación. En Estados Unidos es común que la remuneración de un ejecutivo combine un salario fijo, un bono variable y, en algunos casos, participación accionaria. Lo que parece un buen salario desde Costa Rica puede resultar modesto en Boston, Miami o Mineápolis. Es mejor estudiar el mercado antes de publicar el puesto que después de que el finalista rechace la oferta.

3. Descuidar el vínculo con la casa matriz. La diferencia horaria entre Costa Rica y buena parte de Estados Unidos es pequeña, pero la distancia en la toma de decisiones puede ser enorme. Conviene definir desde el principio quién decide qué en Costa Rica y cuánto tiempo puede esperar el responsable en Estados Unidos para recibir una respuesta.

4. Medir el éxito demasiado pronto y solo por las ventas. En los primeros meses, conseguir un cliente de referencia, una calificación como proveedor o una alianza comercial puede ser más significativo que la facturación. Juzgar una operación naciente únicamente por sus ventas puede conducir a decisiones apresuradas.

Más allá de los aranceles

Costa Rica no controla lo que decida Washington sobre los aranceles. Lo que sí pueden decidir las empresas costarricenses es quién estará al frente de su negocio en su mercado más importante.

En mi opinión, elegir cuidadosamente a esa persona es una de las decisiones que más contribuyen a proteger el resto de la inversión.

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Olivier Safir es CEO de Pact & Partners, firma estadounidense de búsqueda de ejecutivos fundada en 2012, con oficinas en Boston y Miami. La empresa ayuda a compañías internacionales, con clientes en 32 países, a reclutar líderes para sus operaciones en Estados Unidos. Safir cuenta con 20 años de experiencia en búsqueda de ejecutivos.