La Corte Plena y sus cuestionables argumentos sobre el concurso público

El análisis detallado de la sesión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica celebrada el 5 de octubre de 2026 revela con absoluta crudeza las profundas debilidades dogmáticas, el formalismo estéril y la resistencia institucional de la mayoría de sus integrantes frente al mandato democrático y convencional de transparencia y concurso público.

El Pleno construyó un andamiaje argumentativo insostenible a la luz del derecho administrativo y constitucional, así como de la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

1. La falacia de la distinción entre ‘nombramiento’ y ‘reelección’ para eludir el concurso público

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