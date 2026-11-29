Costa Rica ha construido durante décadas una reputación que le permite atraer turistas y residentes extranjeros, competir por inversiones y encontrar socios dispuestos a trabajar de la mano con el país. Su estabilidad democrática y la fortaleza de sus instituciones son activos económicos, políticos y sociales fundamentales. El reciente asesinato del periodista Camilo Rodríguez pone a prueba esa reputación.

La Fiscalía continúa investigando las circunstancias del crimen, el primero de un periodista en Costa Rica en más de dos décadas. Todavía no se ha determinado públicamente si Rodríguez fue asesinado por su trabajo periodístico, pero sí había denunciado amenazas y sus publicaciones abordaban asuntos sensibles, entre ellos presuntos vínculos entre narcotráfico, política y otros sectores del país. La primera obligación es con su familia. Es necesario esclarecer quién lo asesinó, por qué y llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como a quienes pudieran haber ordenado el crimen.

La respuesta también importa para otros periodistas. En 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó haber recibido reportes sobre un aumento de hostilidad hacia la prensa costarricense, incluidas agresiones físicas y obstrucción de coberturas. Más recientemente, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras (RSF) reportó que Costa Rica cayó del puesto 8 al 38 y que el asesinato de Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado como referente de la libertad de prensa en Centroamérica.

Este desafío no es exclusivo de Costa Rica. En América Latina y el Caribe, ejercer el periodismo sigue implicando riesgos graves. Hasta comienzos de noviembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había registrado al menos 24 periodistas y trabajadores de prensa asesinados en siete países de la región durante 2026, la mayoría en México, Haití y Colombia. Los periodistas enfrentan riesgos particulares cuando cubren crimen organizado, corrupción y economías ilícitas, especialmente lejos de los grandes centros urbanos.

La protección del periodismo es, además, una prueba de capacidad institucional. Un Estado que puede investigar amenazas, perseguir redes criminales y proteger a quienes exponen irregularidades también fortalece la confianza de ciudadanos, socios internacionales y empresas.

Para Costa Rica, esa confianza tiene consecuencias económicas concretas. Según datos de fDi Markets, del Financial Times, entre 2003 y 2025 se registraron 1.352 proyectos de inversión extranjera en el país. Estados Unidos concentra 787 de esos proyectos, el 58% del total. No hay fundamento para atribuir a este asesinato una reducción de la inversión. El riesgo es que la violencia persistente y la percepción de impunidad empiecen a erosionar una de las principales ventajas de Costa Rica, la confianza en sus instituciones.

Washington, por lo tanto, tiene un interés directo en que uno de sus socios más estables en Centroamérica preserve la seguridad, el Estado de derecho y las libertades públicas. Y la cooperación ya está tomando una forma concreta. Durante una reciente visita de trabajo del fiscal general, Carlo Díaz, a Washington, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ofreció colaborar con la investigación del asesinato de Rodríguez. Según el Ministerio Público, el apoyo podría incluir cooperación logística e investigativa, siempre bajo dirección de las autoridades costarricenses y conforme a la legislación nacional.

La Fiscalía también ha creado un equipo especializado para investigar el crimen y mantiene abiertas distintas líneas de investigación. La cooperación bilateral puede contribuir a los esfuerzos por identificar no solo a quienes ejecutaron el asesinato, sino también a quienes pudieron ordenarlo o financiarlo, especialmente si la investigación encuentra conexiones con estructuras criminales transnacionales.

Costa Rica ya tiene antecedentes de cooperación frente a un crimen contra la prensa. Tras el asesinato del periodista Parmenio Medina, en 2001, el Ejecutivo colaboró con las autoridades judiciales y Seguridad Pública brindó protección a fiscales y a un juez vinculados al caso.

Hoy, la respuesta debería concentrarse en tres prioridades. Primero, esclarecer el asesinato de Rodríguez y comunicar avances verificables hasta donde lo permita la investigación. Segundo, revisar cómo se evalúan y atienden las amenazas contra periodistas. Y, tercero, fortalecer la cooperación con Estados Unidos y otros socios contra las redes criminales que operan más allá de las fronteras.

Costa Rica ha construido buena parte de su credibilidad internacional sobre la fortaleza de sus instituciones. Esa credibilidad también dependerá de cómo respondan tales instituciones a este crimen.

La familia de Camilo merece saber quién lo asesinó y por qué. Los periodistas que continúan investigando necesitan saber que las amenazas serán tomadas en serio. Y el país necesita demostrar que, aun en medio de diferencias políticas, sus instituciones pueden trabajar juntas para proteger a quienes informan y llevar ante la justicia a quienes intentan silenciarlos.

sramirezvargas@atlanticcouncil.org

María Fernanda Bozmoski es directora de Impacto y Operaciones, y líder para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

Salomé Ramírez Vargas es directora asociada de Comunicaciones del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council y periodista con experiencia en cobertura internacional y comunicaciones estratégicas.