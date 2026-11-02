AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

La compasión como forma de resistencia

Al acercarse a la muerte, de una forma u otra, empezamos a desprendernos de nuestros vestidos, pero, ¿por qué esperar a esos momentos finales para demostrar a mis seres queridos el amor que les tengo?

Cuidados paliativos, paciente en estado terminal, antes de morir, agonía, fase terminal, compasión, compañía, acompañamiento
En esos momentos finales de la vida, terminamos totalmente desnudos, con el alma expuesta, y aceptamos ser cuidados por nuestros seres amados. Shutterstock
José Ernesto Picado Ovares

Luego de un cuarto de siglo de tener la bendición de dedicarme a acompañar a pacientes y sus familias a transitar los momentos finales de sus vidas, solo puedo agradecerles por permitirme estar con ellos en esos instantes tan íntimos.

Lo aprendido me ha dado herramientas para poder sobrellevar tanto odio que brota de cada rincón de mi amado y maltratado país. Me ayuda a perdonar a aquellos que no entienden que, con una palabra, pueden dañar tanto como con un arma y que, con su ejemplo desafortunado, ahogan la inocencia de las personas buenas llevándolas a las profundidades oscuras del miedo y el sufrimiento.

Día a día, me embarco, junto al maravilloso equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Geriatría, a una aventura más y termino encontrando la sabiduría en cada pequeño rincón de las casas que visitamos, en cada sonrisa que recibimos, en cada llanto que consolamos.