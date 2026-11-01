La CCSS y su desafío de renovarse tras 85 años

En Costa Rica, antes de 1941, la atención médica de la colectividad era un asunto que en gran parte dependía de la caridad propia del espíritu cristiano que llegó con la colonización.

Ochenta y cinco años después, en el corazón de la historia costarricense late una institución que transformó, transforma y transformará el destino de millones de vidas: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Recordar sus orígenes no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino un acto de responsabilidad cívica y de profunda gratitud hacia una de las columnas vertebrales de nuestra identidad, estabilidad nacional, paz social y bienestar común.

La historia del Seguro Social en Costa Rica se comenzó a escribir a inicios de la década de 1940, impulsada por el pensamiento del doctor Guillermo Padilla Castro y respaldada con firmeza por el presidente de la época, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.

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