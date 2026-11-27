Costa Rica afronta desafíos que amenazan las ventajas competitivas construidas durante décadas: limitaciones en infraestructura, energía y logística, inseguridad, trámites lentos y un preocupante desaprovechamiento del talento femenino.

A estos problemas se suma uno que debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional: la creciente brecha entre las competencias que necesitan las empresas y las capacidades de quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

En 2025, el 54% de las industrias señaló el talento humano como un obstáculo para su competitividad, frente al 25% en 2022.

Las consecuencias educativas de la pandemia también están pasando factura. Persisten deficiencias de aprendizaje que comenzaron en los colegios y se trasladaron a las universidades. Mientras tanto, apenas el 37% de las empresas ofrece capacitación formal a sus colaboradores.

La contradicción es evidente: las organizaciones necesitan profesionales mejor preparados, pero no siempre participan activamente en su formación.

El desempleo juvenil, que supera en más de tres veces al de las personas mayores de 35 años, agrava esta situación. No hablamos solo de una dificultad económica, sino de un problema social que alimenta la exclusión, la pobreza y la inseguridad.

La inteligencia artificial (IA) añade una nueva complejidad. Muchas tareas que tradicionalmente permitían adquirir experiencia están siendo automatizadas, mientras las empresas exigen desde el primer empleo competencias que antes se desarrollaban con los años. ¿Cómo esperamos que los jóvenes tengan experiencia si cada vez encuentran menos oportunidades para adquirirla?

Las universidades debemos asumir nuestra responsabilidad. Ya no basta con transmitir conocimientos técnicos. Necesitamos desarrollar pensamiento crítico, comunicación, colaboración, habilidades digitales y capacidad para resolver problemas reales. También debemos actualizar los programas académicos al ritmo de la tecnología, superando las barreras que frenan la innovación educativa.

En Ulacit implementamos desde 2005 el aprendizaje basado en proyectos, convencidos de que la experiencia profesional debe comenzar en la universidad. Nuestros estudiantes enfrentan desafíos reales desde el primer cuatrimestre y construyen portafolios que demuestran sus competencias antes de graduarse.

Pero las universidades no podemos hacerlo solas. Las empresas deben pasar de ser receptoras de talento a convertirse en protagonistas de su formación. Necesitamos que compartan sus problemas reales, involucren a sus profesionales como mentores, abran espacios de práctica y formación dual, y participen en la evaluación de las competencias de los estudiantes.

Esta colaboración también debe extenderse a la investigación aplicada, el emprendimiento y la actualización del personal que ya forma parte de las organizaciones. Al mismo tiempo, debemos ampliar las oportunidades educativas para mujeres, jóvenes desempleados y personas de todas las regiones. Desaprovechar ese talento representa una pérdida humana y económica que el país no puede permitirse.

Para el año 2027, propongo que avancemos hacia alianzas concretas entre universidades y empresas, capaces de transformar los desafíos productivos en oportunidades de aprendizaje, innovación y empleo. Porque, si no actuamos, dentro de diez años podríamos encontrarnos con empresas sin el talento que necesitan y generaciones de jóvenes excluidas del mercado laboral.

Cerrar esta brecha no es responsabilidad exclusiva de las universidades ni de las empresas. Es un compromiso con el futuro de Costa Rica. Y debemos asumirlo ahora.

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Silvia Castro es presidenta de Ulacit.