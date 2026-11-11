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La aviación no puede esperar a que la burocracia despegue

La pregunta no es cuánto cuesta modernizar nuestra autoridad aeronáutica, sino cuánto le cuesta al país seguir postergándolo

Un estudio citado por un especialista en aviación identificó las ubicaciones con mejores estadísticas de supervivencia dentro de un avión.
Es un error creer que los problemas de Aviación Civil solo afectan a pilotos, aerolíneas o propietarios de aeronaves. Detrás de cada operación hay hoteles, transporte, comercio y un largo etcétera. (Imagen con fines ilustrativos). ChatGPT
Daniel Romero