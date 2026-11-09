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Israel ante la oportunidad de pasar la página de Netanyahu

Solo a partir de la buena voluntad y la buena fe de las partes, es posible iniciar y alcanzar acuerdos en asuntos tan complejos como los temas de Estado

Elecciones en Israel
Como el gobierno de Israel es de tipo parlamentario y se vota en listas nacionales por partido y hubo alrededor de 40 partidos en la contienda, el resultado no otorgó una mayoría directa al partido que sacó más votos. Shutterstock
Saúl Weisleder