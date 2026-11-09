Israel ante la oportunidad de pasar la página de Netanyahu

En condiciones transparentes y democráticas, Israel celebró sus elecciones parlamentarias una vez más, el pasado 27 de octubre. Como su gobierno es de tipo parlamentario y se vota en listas nacionales por partido y hubo alrededor de 40 partidos en la contienda, el resultado no otorgó una mayoría directa al partido que sacó más votos.

Entonces, para poder formar gobierno, los partidos forman bloques sobre la base de acuerdos esenciales y mínimos con el fin de obtener los 61 votos que se requieren.

En esta ocasión, el resultado es aún más complejo, porque cualquiera de los dos bloques debe contar con los 19 votos que los partidos árabes obtuvieron, en un resultado que se considera un gran triunfo para ellos.

Esto hace que, con realismo aunque también con dificultades, el llamado “Bloque del Cambio”, constituido por los partidos que adversan al actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, sea el que tiene la mayor probabilidad de alcanzar ese “número mágico”. Para eso, deben negociar un acuerdo con los partidos árabes.

Hay varias configuraciones para alcanzar ese acuerdo, pero dadas las limitaciones de espacio, no las analizaré aquí. Conforme a lo que ha salido a la luz pública, lo más probable es que los partidos árabes decidan no formar parte del gabinete, pero sí darían los votos para que se forme un gobierno encabezado por Gadi Eisenkot, líder del partido mayoritario en el citado “Bloque del Cambio”. Su objetivo principal sería impedir que Netanyahu siga gobernando con su coalición de derecha y extrema derecha.

Eisenkot posee amplia experiencia militar; realizó estudios marinos también. De padres nacidos en Marruecos y con 66 años de edad, es considerado una persona muy honesta, rigurosa en lo concerniente a la defensa del país y, aunque no posee el carisma de Netanyahu, eso lo compensa con otras cualidades.

En ese mismo escenario, mi deseo sería que Yaír Golán alcance la cartera de Defensa. De 64 años, exjefe adjunto del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, actual diputado de la Kneset y presidente del “Partido de los Demócratas de Israel”, herederos del laborismo, posee un CV muy destacado, como Eisenkot.

De él, resalto sobre todo sus valores y su compromiso con la Declaración de Independencia de Israel, firmada por los fundadores del Estado el 14 de mayo de 1948. Coherente con ello y con su carácter, sobresalen sus acciones heroicas manifestadas particularmente el trágico sábado 7 de octubre de 2023. Apenas escuchó las noticias y, estando en retiro del ejército, tomó su arma y viajó en su carro para ir a salvar vidas de israelíes y otros habitantes del país que estaban siendo masacrados por Hamás.

Comparto también plenamente su posición ideológica como sionista socialdemócrata, defensor de un Israel económicamente pujante, líder mundial en innovación, ciencia y tecnología, con larga experiencia de cooperación bilateral para el desarrollo.

Además, Yaír Golán ocupa una posición de liderazgo dentro del “Bloque del Cambio”. A la luz de los resultados de las recientes elecciones, su principal desafío consiste en alcanzar acuerdos con los 19 diputados árabes electos para formar un gobierno que garantice seguridad y progreso económico y social a todos los sectores de la población, especialmente a los más necesitados y a quienes se encuentran en mayor riesgo ante el terrorismo.

Junto con su partido, ha asumido un gran desafío que, a la vez, representa un cambio de fondo para el futuro. No cederá ante grupos terroristas que no aceptan realidades como la existencia de Israel ni su derecho a vivir en paz y seguridad.

Confío en que, con un gobierno de esas características y siempre que exista un interés real del lado palestino, puedan reanudarse gradualmente las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes, con representantes legítimos de ambas partes. Por cierto, los palestinos planean celebrar elecciones dentro de un año, luego de 20 años sin convocarlas.

A propósito del difícil tema de la paz entre palestinos e israelíes, deseo recordar lo que escribí en este periódico en dos artículos sobre las negociaciones que lideró el expresidente Óscar Arias para alcanzar la paz en Centroamérica: “La lógica de la buena voluntad” y “La lógica de la buena fe”, publicados el 21 de febrero y el 5 de octubre de 1987, respectivamente. Como indican sus títulos, solo a partir de esos dos valores fundamentales de las partes es posible iniciar y alcanzar acuerdos en asuntos tan complejos como los temas de Estado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Desde Costa Rica, país tradicionalmente amigo de Israel desde su nacimiento, espero que este supere con éxito sus actuales desafíos políticos, por el bien de israelíes, judíos y árabes, de los palestinos y de toda la región.

saulwe50@gmail.com

Saúl Weisleder W. es economista y sociólogo. Fue presidente de la Asamblea Legislativa.