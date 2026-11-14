Informados de todo; preparados para creer cualquier cosa

La democracia costarricense afronta numerosos desafíos. La inseguridad, la polarización política, las dificultades económicas y los rezagos educativos ocupan el centro del debate nacional. Sin embargo, existe una amenaza menos visible que atraviesa a todas ellas: la creciente dificultad para distinguir entre información confiable y desinformación.

En una época en la que millones de datos circulan diariamente por redes sociales, cadenas de WhatsApp, sitios web, Wikipedia y otras plataformas digitales, el acceso a la información ha dejado de ser el principal problema. Durante mucho tiempo, el reto fue acceder a la información. Hoy, por el contrario, vivimos rodeados de ella. El verdadero desafío consiste en determinar cuál merece nuestra confianza.

El informe Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación en Costa Rica (2025), publicado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, revela una paradoja: el 73% de las personas encuestadas confía en su capacidad para reconocer la desinformación, pero solo el 34% cree que los demás ciudadanos poseen esa misma habilidad.

Detrás de estas cifras se esconde uno de los principales obstáculos para enfrentar la desinformación: tendemos a asumir que el problema afecta a otros. Al bajar la guardia, disminuye nuestro filtro crítico y aumenta la probabilidad de compartir información falsa sin verificar.

¿Hace cuánto no visita una biblioteca?

Probablemente hayan pasado muchos años, o incluso décadas, desde la última vez que cruzó las puertas de una biblioteca. La pregunta puede parecer ajena a la desinformación, pero ambas cuestiones están relacionadas. Las bibliotecas han sido históricamente espacios donde la información no solo se conserva y se pone a disposición de la ciudadanía, sino que también se selecciona y organiza siguiendo criterios de calidad y confiabilidad.

La desinformación no es un fenómeno nuevo. En la célebre Tablilla del Diluvio, analizada por el especialista en textos mesopotámicos Martin Worthington, el dios Ea transmite a la población un mensaje que promete abundancia cuando, en realidad, anuncia una catástrofe. Más allá de la interpretación del relato, el episodio recuerda que la manipulación de la información es tan antigua como la propia escritura. Lo que ha cambiado es la velocidad y el alcance con que hoy circula.

Sus consecuencias van más allá de la confusión individual. La desinformación influye en decisiones personales, alimenta la polarización, erosiona la confianza en las instituciones y debilita el debate público. Cuando los hechos pierden relevancia y las opiniones se presentan como verdades incuestionables, la democracia termina pagando las consecuencias.

Frente a esta realidad, suele pensarse que la solución depende exclusivamente de las plataformas tecnológicas, los medios de comunicación o las autoridades. Sin embargo, una de las instituciones mejor preparadas para enfrentar este desafío ha estado entre nosotros durante siglos: la biblioteca.

Las bibliotecas ayudaron a resolver un problema de escasez de información. Hoy enfrentan uno distinto: la sobreabundancia de información y la dificultad para evaluar su calidad.

La pregunta ya no es dónde encontrar información: está en todas partes. La verdadera pregunta es cómo identificar aquella que proviene de fuentes confiables y cómo reconocer la que busca confundir, manipular o desinformar.

Esta capacidad no surge de manera espontánea. Requiere cuestionar el origen de los contenidos, identificar evidencias, contrastar fuentes, reconocer posibles sesgos y desarrollar pensamiento crítico.

Es precisamente aquí donde las bibliotecas y los profesionales en Bibliotecología cumplen una función esencial. A través de la alfabetización informacional, ayudan a las personas a localizar, evaluar y utilizar información de manera responsable. En otras palabras, contribuyen a formar ciudadanos capaces de distinguir entre evidencia y opinión, entre conocimiento y desinformación.

Las bibliotecas públicas, escolares y universitarias no solo ofrecen acceso a recursos informativos de calidad. También brindan herramientas para comprenderlos y utilizarlos adecuadamente. En una sociedad saturada de contenidos digitales, estas competencias son tan importantes como la lectura y la escritura.

Costa Rica ha construido su democracia sobre una ciudadanía educada y participativa. Preservar esa tradición exige algo más que acceso a la información: exige analizarla y cuestionarla.

Por eso, fortalecer las bibliotecas no es un asunto exclusivo de los profesionales de la información. Es una inversión en educación, ciudadanía y democracia.

Si hace muchos años no visita una biblioteca pública, municipal o la Biblioteca Nacional, tal vez sea un buen momento para regresar. Más allá de los libros y las estanterías, encontrará algo que hoy resulta cada vez más valioso: un espacio que promueve el pensamiento crítico y la búsqueda de información confiable, dos herramientas indispensables para distinguir los hechos de la desinformación.

chaconmongevictoria@gmail.com

Victoria Chacón Monge es doctora en Documentación, Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital por la Universidad Carlos III de Madrid.