Guerra híbrida: las nuevas armas del desorden mundial

En el último quinquenio, distintas regiones del mundo han sido impactadas por conflictos como la invasión rusa de Ucrania, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la guerra asimétrica de Estados Unidos e Israel contra Irán. Estos enfrentamientos han causado numerosas muertes y desplazamientos y han encarecido la vida por la crisis petrolera. A ello se suman los graves daños ambientales causados por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático, con sus eventos extremos (olas de calor, sequías e inundaciones), ya no es una amenaza futura.

También surgió la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Y, más recientemente, cobró relevancia la guerra híbrida, una estrategia que combina la fuerza armada convencional con métodos no tradicionales, como ciberataques, presiones económicas, sabotajes y desinformación.

Aunque el término “guerra híbrida” es contemporáneo, la combinación de métodos violentos y no violentos fue estudiada en el siglo XX por estrategas como el general francés André Beaufre.

El concepto moderno fue acuñado hacia 2005-2006 por analistas como Frank Hoffman y Robert G. Walker. Hoffman lo desarrolló al analizar la guerra del Líbano de 2006, en la que Hezbolá combinó tácticas de guerrilla con tecnología avanzada. Posteriormente, la OTAN y diversos ejércitos lo adoptaron.

La anexión rusa de Crimea, en 2014, marcó un punto de inflexión: se emplearon tropas sin insignias (los llamados “hombrecillos verdes”), ciberataques y propaganda. Estas acciones dificultaron atribuir responsabilidades y complicaron una respuesta militar directa de Occidente.

Hoy, la guerra híbrida combina herramientas de actores estatales (como Rusia, China e Irán) y no estatales. Incluye ataques contra infraestructuras críticas y manipulación informativa mediante redes sociales e inteligencia artificial; instrumentalización de la migración –como en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea–; presiones económicas y energéticas, como el uso del gas, y participación de grupos paramilitares, como el Grupo Wagner. También abarca la injerencia electoral y el espionaje avanzado en América Latina para favorecer a determinadas fuerzas políticas.

Al cierre de este artículo, una interrupción de Microsoft Outlook afectaba el correo electrónico en distintas regiones. Esta vulnerabilidad también refleja el desorden mundial que vivimos.

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Darner Adrián Mora Alvarado es salubrista público.