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Guerra híbrida: las nuevas armas del desorden mundial

Los campos de batalla se han extendido al ciberespacio, la economía y la opinión pública

Expertos militares en tecnología de la información trabajan en ciberseguridad en una oficina gubernamental de alta tecnología. Se concentran en proteger las redes, implementar sistemas de cifrado y resguardar los secretos de Estado frente a mercenarios digitales. Guerra híbrida. Ciberataques
La llamada guerra híbrida incluye ataques contra infraestructuras críticas y manipulación informativa mediante redes sociales e inteligencia artificial. También abarca el espionaje avanzado para favorecer a determinadas fuerzas políticas. Foto: Shutterstock
Darner Adrián Mora Alvarado