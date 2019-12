En consecuencia, la falta de decencia que, según sus palabras, no tiene otra definición más que “respetar la integridad psicofísica de los otros y no construir la propia felicidad sobre la ruina humana de las demás personas”, no resulta exclusiva de los miembros de este poder de la República, sino que es un constitutivo orgánico de la sociedad moderna cimentada en el libre mercado, el afán de lucro y la voracidad egoísta, paradójicamente, el referente que orienta prácticas como estas reformas a los sistemas de pensiones y otras reformas del empleo público, a cuyos objetores Sagot endilga los calificativos de desvergonzados y voraces individualistas antipatrióticos.