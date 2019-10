Si un estudiante hábil en estadística, mas no en álgebra, combina su conocimiento con otro diestro en álgebra, pero no en estadística, juntos resolverán un problema en forma exitosa, pero la evaluación les dará apenas el 50 % de la calificación, pues demuestran aprendizaje en un área temática y en otra no, según los indicadores utilizados por el docente.