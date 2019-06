La sociedad no puede subsistir solamente mediante créditos internacionales, ya que la capacidad de pago depende de la producción nacional. Considerando las enseñanzas de la historia, deben analizarse las prácticas de Henry Ford, quien pagaba cinco dólares más al obrero. Duplicaba el valor de la mano de obra industrial, lo cual se convertía en un subsidio salarial, que no solo incrementaba la calidad de los automóviles, sino que también distribuía las ganancias entre los trabajadores, quienes, con mayores ingresos, aumentaban su consumo al doble en vivienda, ropa, comestibles, etc. Algo semejante ocurría al reducir los impuestos a la agricultura, pues un pueblo con hambre no trabaja.