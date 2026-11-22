Nos unía una puerta roja de metal que casi siempre estaba abierta. Por allí cruzábamos el muro que dividía los patios de ambas casas. No teníamos que darle la vuelta a la cuadra para ir a jugar con ellos. Cruzábamos por la puerta roja y entrábamos por la cocina, como si se tratara de una sola casa. Así vivimos la infancia con los primos, a quienes siempre hemos visto como hermanos.

Cuando se alargaba el juego y eran las 11 de la noche, cruzábamos corriendo el camino de regreso. En aquellos años, nos asustaba la sombra que existe entre los rincones de un patio. La tapia era un muro de referencia entre dos pertenencias que compartían un origen común: dos González, sí, pero, además, unos éramos Ulloa y los otros eran Campos. Por eso, en el patio de mi casa regían las leyes de mis padres, y en el de mis primos, las normas de los tíos. Diferencias mínimas ante una ética común, pero que enriquecían lo que nutría un origen similar.

Donde los primos, construíamos una ciudad para los muñecos. En nuestro patio, jugábamos “países”, “kickball” y reproducíamos los eventos mediáticos: el Desfile de las Rosas, las plazas públicas de política y hasta un concurso de Miss Universo.

La puerta roja a veces se cerraba. Normalmente, lo hacía mi padre o mi tío, al final de la tarde. Poco a poco, se fue herrumbando y, como quedó cerrada para siempre, sorteamos su daño poniendo escaleras de madera que nos permitían pasar de un lado al otro, “brincándonos” la tapia.

Las escaleras fueron providenciales: no solo servían como zona de paso, sino también como sitio de juegos para reunirnos en la parte alta del muro y conversar largas horas. A menudo hacíamos imitaciones, nuestra propia versión de las Concherías, de Aquileo, o dramatizaciones infantiles. La tapia era lugar de tertulia y encuentro.

Pero, en un mundo de niños, siempre hay momentos de discordia. Cuando nos enojábamos, nos quitábamos la palabra y, si volvíamos a usarla, era para gritarnos cosas de un lado al otro de la tapia.

Llegado tal punto, la situación solía escalar. Casi siempre era así. Después de un rato de gritarnos, empezábamos a lanzarnos cosas. Piedras, semillas de jocote o hasta los mismos muñecos con los que hacía un rato habíamos estado jugando. No veíamos hacia dónde disparábamos. Lanzábamos los proyectiles en parábola, y no sabíamos si iba a dar contra alguno de los primos, aunque en el fondo deseábamos que no.

Hasta que llegaba el turno del medallón de Tutankamón. Ya cuando eso se lanzaba, se había llegado al límite, porque era bastante pesado, tenía la figura de la máscara mortuoria del niño faraón y pertenecía a quién sabe qué adorno de la tía.

Nunca, ningún proyectil nos dio en la cabeza. Gracias a Dios. Pero sí que fingimos que eso sucedía, especialmente cuando caía el medallón, y hasta nos poníamos lágrimas falsas hechas con el agua de la pila de lavar, para echar en cara a los rivales que nos habían golpeado de verdad.

Cuando eso sucedía, se nos bajaba el rencor de golpe. No solo temíamos que nuestros padres se dieran cuenta, porque pelearnos era falta grave y tenía consecuencias. También temíamos haber hecho daño a los primos, a quienes queríamos con todo el alma, aunque estuviéramos enojados en ese momento. Se hacía el silencio. Cesaban las hostilidades. Había caído el medallón de Tutankamón. Era momento de hacer las paces.

El conflicto duraba poco. Ya a las horas nos estábamos llamando. A lo sumo, al día siguiente. Volvíamos a invitarnos a jugar y, por eso, hoy nuestros recuerdos de infancia están poblados de los encuentros. Los desencuentros, en cambio, son episodios de aquel paisaje de memorias que, tanto ayer como hoy, a los primos y a nosotros nos producen risas.

Tengo que decir que, en mis 53 años de vida, he vivido mi relación con Costa Rica como la de ese niño: en el patio que da a la casa de los primos. Hasta ahora, me he sentido seguro atravesando la puerta roja para ir a visitar a quienes, como yo, tenemos un origen común, aunque nuestros segundos apellidos sean muy diferentes. Y es que, de alguna manera, mis compatriotas son también mis primos.

Hasta ahora, los conflictos se habían parecido a lanzar jocotes y muñecos, sin que yo sintiera un real peligro sobre la alegría del patio de juegos. Hasta que cayó, finalmente, el medallón de Tutankamón. Y esta vez… no se ha detenido el juego.

Los gritos han seguido, las balas de la descalificación y los insultos han continuado disparándose y 10 proyectiles de plomo acabaron con la vida de una persona, en frente de la puerta misma de mi casa, hace dos semanas. La calle de mi barrio perdió la inocencia. Sin reponerme del susto, una semana después, un muerto cayó cobardemente asesinado en el patio de la casa de todos. La víspera de la temporada de Navidad ya no huele a tamales; huele a sangre.

Y, esta vez, no están los tíos ni los papás para poner orden, porque los tíos y los papás parecen estar ellos mismos en el patio, lanzando proyectiles y culpas. Es más… han renunciado a ser tíos y papás… Ya no hay un llamado a la cordura; ya no hay un “pídale perdón a su primo”, ya no hay un llamado de unidad desde arriba.

Decía el filósofo Constantino Láscaris, en su libro El costarricense, que parte de la esencia del ser tico es la “ayototomía”: partir el ayote por la mitad. Ceder. No dejar que la sangre llegue al río. Resolver los problemas antes de que lleguen a extremos. Perder un poco para ganar algo. Eso ha sido, hasta ahora, la esencia del ser costarricense.

Tengo que reconocer que he perdido la inocencia y me siento como ese niño que fui, pero ahora perdido entre las sombras de la medianoche en el patio de mi casa, en un punto cualquiera entre la puerta roja y la seguridad del abrazo de mis padres.

Hoy, como tico, me siento un poco huérfano, aunque me quedan los primos y los hermanos. ¿Tendremos el valor nosotros de parar de lanzarnos jocotes porque ya nos dimos cuenta de que cayó el medallón de Tutankamón? Esa es ahora la única luz que me guía, en medio de tantas sombras. Pero ya ven. Siempre hay luz… siempre hay una mínima esperanza.

rgonzalez@utn.ac.cr

Rodolfo González Ulloa es periodista, investigador histórico, docente y cuentacuentos.