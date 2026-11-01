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Esta ‘planitud’ de ser abuelos

Deben creer que Fer y yo somos como dos tablas de ‘plywood’, dos cartas de naipe, dos siluetas sin relieve: sin pies que caminen, caderas que duelan ni pancitas que se salgan

Nietas hablan con sus abuelos por videollamada a través de una pantalla de laptop
Nuestras nietas nos conocen más a través de la pantalla de una 'tablet' o de un dispositivo de última generación que por el contacto con nuestros cuerpos reales. YuliaShvetsova
Ana Coralia Fernández

Leyeron bien: “planitud”, no plenitud, como uno esperaría.

Es que si nos remontamos 60 años atrás, mis abuelas (no tuve la dicha de conocer a mis abuelos), a pesar de que no eran tan entradas en años, lucían como verdaderas ancianas.

Chal negro para la misa y moño riguroso al centro de la nuca. Pelo suelto a lo Gloria Trevi, ¡jamás! Falda a media pierna, hábito del Carmen y, sobre todo, una actitud ante la vida severa, seria, mortal.